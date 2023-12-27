Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Фитьо заявил, что украинцы могут самостоятельно выбрать бригаду для службы в ВСУ arrow

Фитьо заявил, что украинцы могут самостоятельно выбрать бригаду для службы в ВСУ

27 декабря 2023 14:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Фитьо заявил, что украинцы могут самостоятельно выбрать бригаду для службы в ВСУ
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что военнообязанные могут самостоятельно выбрать бригаду для службы. Он сообщил, как это сделать.

Об этом Владимир Фитьо рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Бригада для службы в ВСУ

Фитьо заявил, что для начала нужно связаться с конкретным подразделением. После этого — получить отношение, явиться в территориальный центр комплектования и заключить контракт до объявления демобилизации.

"Тогда вы будете служить на той должности, которую сами выбрали", — отметил Фитьо.

Напомним, в новом законопроекте об усилении мобилизации уменьшено количество силовых структур, сотрудники которых получают отсрочку от мобилизации. Кроме того, штаты этих структур как для воюющей страны несколько великоваты.

Также мы писали, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, военнообязанных мужчин, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, продолжают принудительно призывать на военную службу. В то же время для всех граждан от 18 лет есть вариант добровольного вступления в ряды ВСУ путем подписания контракта.

Добавим, украинские мужчины, которые сейчас находятся за границей, все равно должны встать на военный учет. В случае отказа к ним применят ряд санкций: заблокируют банковские счета и лишат права на консульскую помощь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме