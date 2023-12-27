Фитьо заявил, что украинцы могут самостоятельно выбрать бригаду для службы в ВСУ

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что военнообязанные могут самостоятельно выбрать бригаду для службы. Он сообщил, как это сделать.

Об этом Владимир Фитьо рассказал в эфире телемарафона.

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Фитьо заявил, что для начала нужно связаться с конкретным подразделением. После этого — получить отношение, явиться в территориальный центр комплектования и заключить контракт до объявления демобилизации.

"Тогда вы будете служить на той должности, которую сами выбрали", — отметил Фитьо.

Напомним, в новом законопроекте об усилении мобилизации уменьшено количество силовых структур, сотрудники которых получают отсрочку от мобилизации. Кроме того, штаты этих структур как для воюющей страны несколько великоваты.

Также мы писали, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, военнообязанных мужчин, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, продолжают принудительно призывать на военную службу. В то же время для всех граждан от 18 лет есть вариант добровольного вступления в ряды ВСУ путем подписания контракта.

Добавим, украинские мужчины, которые сейчас находятся за границей, все равно должны встать на военный учет. В случае отказа к ним применят ряд санкций: заблокируют банковские счета и лишат права на консульскую помощь.