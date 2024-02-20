Глава Минюста предлагает мобилизовывать осужденных за ДТП и коррупционеров

Министр юстиции Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что власть должна мобилизовать заключенных и правонарушителей, которые не находятся в тюрьме. Речь идет также об осужденных за дорожно-транспортные происшествия и коррупционерах.

Об этом глава Минюста заявил для "Укринформа" во вторник, 20 февраля.

Мобилизация заключенных и правонарушителей

"У нас единицы людей, которые не нарушали правил дорожного движения. То, что человек нарушил правила дорожного движения, ему не повезло, выехал на автомобиле, а кто-то не выехал. Его нельзя взять мобилизовать? Это нонсенс, безусловно, таких людей надо мобилизовать. Это мы говорим о тех, кто не в тюрьме. Их много есть. Есть те, кто в тюрьме, и так же реальной опасности для общества или армии не представляют", — подчеркнул Малюська.

Он отметил, что также можно мобилизовать, например, коррупционеров. По его словам, "эти люди должны не сидеть в тюрьме, а защищать свою репутацию на фронте".

Малюська подчеркнул, что анализ показывает безопасность этих людей для войска.

"Армия — это не только стрелять из артиллерии, там копать надо много где. Лопату в руки, копаем. Обеспечиваем, готовим еду, носим, разгружаем. У военного есть куча работы, которую можно и нужно выполнять без оружия", — добавил он.

Напомним, в Украине тысячи граждан, имеющих судимость, выразили желание присоединиться к рядам ВСУ. Среди них есть и те, кто отбывает пожизненное заключение за совершение преступлений.

По мнению командира подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николая Волохова, человек не может воевать принудительно. Для этого военнообязанных нужно мотивировать, объяснить четкие условия — именно этим рекрутинг отличается от мобилизации.