Голова Комітету свободи слова розповів, як варто мотивувати військовозобов'язаних йти в армію

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до армії. Щомісяця до лав Збройних сил вдається призвати тисячі людей.

Як треба мотивувати військовозобов'язаних розповів голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, українська влада запропонувала переважно примусові механізми мобілізації.

"Так, у нас є обов'язок захищати державу. Але у нас немає такого як в Ізраїлі, що в усіх громадян є обов'язок проходити службу. У нас це якось історично склалося так, як зараз є. Але зараз усі чоловіки, які придатні до служби, мають обов'язок цю службу виконувати", — сказав він.

Депутат зауважив, що хтось цей обов'язок виконує, а хтось вирішив, що "не для цього мама квіточку ростила".

Він вважає, що це несправедливо стосовно перших, бо їх теж "не для війни ростили" і взагалі люди не народжуються для цього.

На думку Юрчишина, мотивація для вступу в армію може бути різною, наприклад, якісне навчання.

"Для багатьох проблема не в тому, що не хочуть, а в тому, що немає гарантій. І тут з'являються сюжети від того ж телемарафону, коли людина пішла купляти шапку, їй дали повістку і через три тижні відправили на фронт", — зазначив голова Комітету зі свободи слова.

Зі слів військовозобов'язаних, питання не лише в страху, а у відсутності розуміння, скільки триватиме навчання та чи їм дадуть хоча б приблизно спеціальність за здібностями.

Також існують побоювання, чи забезпечать чоловіків всім необхідним та, чи вчасно виплатять зарплату.

"Повернулася, дай Боже, здоровою, але втратила продуктивний період свого життя. Які є бонуси, тобто як ми компенсуємо цей час?", — зауважив нардеп.

Він пояснив, що мотивувати необхідно не лише фінансовими ресурсами, а й пільговими умовами, кредитами для бізнесу, пільговими умовами навчання.

"Умовно кажучи, ми викупаємо цей період економічної активності у людини і родини. І ми говоримо дуже щиро — дивись, ми тобі гарантуємо, що буде навчання, при тому, що ми маємо купу програм з нашими міжнародними партнерами", — наголосив Юрчишин.

Він додав, що також необхідно говорити про чіткі терміни служби.

Нагадаємо, адвокат оцінив ймовірність мобілізації багатодітних батьків у 2024 році.

Також ми писали, що за новим законопроєктом про мобілізацію статус "обмежено придатний" перестає бути дійсним, і залишається лише "придатний" та "не придатний".