Председатель Комитета свободы слова рассказал, как следует мотивировать военнообязанных идти в армию

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Facebook/ЧЕТЦК и СП

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных в армию. Ежемесячно в ряды Вооруженных сил удается призвать тысячи людей.

Как нужно мотивировать военнообязанных, рассказал председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина.

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Мотивация для мобилизации в Украине

По его словам, украинские власти предложили преимущественно принудительные механизмы мобилизации.

"Да, у нас есть обязанность защищать государство. Но у нас нет такого как в Израиле, что у всех граждан есть обязанность проходить службу. У нас это как-то исторически сложилось так, как сейчас есть. Но сейчас все мужчины, которые пригодны к службе, обязаны эту службу выполнять", — сказал он.

Депутат отметил, что кто-то эту обязанность выполняет, а кто-то решил, что "не для этого мама цветочек растила".

Он считает, что это несправедливо по отношению к первым, потому что их тоже "не для войны растили" и вообще люди не рождаются для этого.

По мнению Юрчишина, мотивация для вступления в армию может быть разной, например, качественное обучение.

"Для многих проблема не в том, что не хотят, а в том, что нет гарантий. И здесь появляются сюжеты от того же телемарафона, когда человек пошел покупать шапку, ему дали повестку и через три недели отправили на фронт", — отметил председатель Комитета по свободе слова.

По словам военнообязанных, вопрос не только в страхе, а в отсутствии понимания, сколько будет продолжаться обучение и дадут ли хотя бы примерно специальность по способностям.

Также существуют опасения, обеспечат ли мужчин всем необходимым и вовремя ли выплатят зарплату.

"Вернулся, дай Бог, здоровым, но потерял продуктивный период своей жизни. Какие есть бонусы, то есть как мы компенсируем это время?", — отметил нардеп.

Он объяснил, что мотивировать необходимо не только финансовыми ресурсами, но и льготными условиями, кредитами для бизнеса, льготными условиями обучения.

"Условно говоря, мы выкупаем этот период экономической активности у человека и семьи. И мы говорим очень искренне — смотри, мы тебе гарантируем, что будет обучение, при том, что у нас есть куча программ с нашими международными партнерами", — подчеркнул Юрчишин.

Он добавил, что также необходимо говорить о четких сроках службы.

Напомним, адвокат оценил возможность мобилизации многодетных родителей в 2024 году.

Также мы писали, что по новому законопроекту о мобилизации статус "ограниченно пригодный" перестает быть действительным, и остается только "пригодный" и "непригодный".