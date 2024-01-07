Закон про мобілізацію - коли ухвалять рішення

Голова Комітету національної безпеки Олександр Завітневич. Фото: УНІАН

Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради незабаром ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію. Це станеться у вівторок, 9 січня.

Про це повідомив голова комітету Олександр Завітневич.

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Завітневич повідомив, що в процесі обговорення в парламенті законопроєкт зазнає значних змін.

"Фінальне рішення Комітету щодо законопроєкту плануємо ухвалити у вівторок", — говорить він.

Голова Комітету також додав, що вже три дні тривають обговорення за участю представників Збройних сил України та Міністерства оборони, включаючи Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Завітневич зазначив, що у комітеті є спірні пункти законопроєкту, які не знаходять схвалення у його членів.

"Наразі головне завдання — знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами щодо вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є дуже складні питання грошового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб", — уточнив він.

Повідомлення Олександра Завітневича. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні продовжуються воєнний стан та мобілізація. Ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун висловив свою позицію щодо поточної мобілізації в Україні у 2024 році та запропонував жорстоко карати ухилянтів.

Також ми повідомляли, що законопроєкт про мобілізацію №10378 може бути винесений на розгляд у Верховній Раді вже наступного тижня (8-14 січня). Однак спочатку його мають опрацювати у Комітеті ВР з національної безпеки, оборони та розвідки та внести правки.