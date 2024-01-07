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Глава комитета ВР по нацбезопасности назвал дату утверждения закона о мобилизации

7 января 2024 13:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Закон о мобилизации - когда примут решение
Глава Комитета нацбезопасности Александр Завитневич. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады скоро примет окончательное решение относительно законопроекта о мобилизации. Это произойдет во вторник, 9 января.

Об этом сообщил глава комитета Александр Завитневич.

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Завитневич сообщил, что в процессе обсуждения в парламенте законопроект подвергается значительным изменениям. 

"Финальное решение Комитета по законопроекту планируем принять во вторник", — говорит он.

Глава Комитета также добавил, что уже три дня идут обсуждения с участием представителей Вооруженных сил Украины и Министерства обороны, включая Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Завитневич отметил, что в комитете есть спорные пункты законопроекта, которые не находят одобрения у его членов. 

"Сейчас главная задача — найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают. Также необходимо учесть возможности экономики. Есть очень сложные вопросы денежного обеспечения мобилизационных мероприятий, источников покрытия потребностей", — уточнил он.

Александр Завитневич
Сообщение Александра Завитневича. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун высказал свою позицию по поводу текущей мобилизации в Украине в 2024 году и предложил жестоко наказывать уклонистов.

Также мы сообщали, что законопроект о мобилизации №10378 может быть вынесен на рассмотрение в Верховной Раде уже на следующей неделе (8-14 января). Однако сначала его должны проработать в Комитете ВР по национальной безопасности, обороне и разведке и внести правки.

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