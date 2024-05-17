Гороховский призвал увеличить бронирование ключевых инженеров

Соучредитель monobank Олег Гороховский. Фото: Forbes Украина

Соучредитель Монобанк Олег Гороховский призвал увеличить бронирование от мобилизации для ключевых инженеров технологических компаний. Подчеркнув, что инженеры – стратегический ресурс.

Об этом Олег Гороховский написал в своем телеграмм-канале ОГо в пятницу, 17 мая.

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Почему важно увеличить бронирование ключевых инженеров ИТ-отрасли

В своем посту Гороховский предупредил о трудностях с которыми может столкнуться ИТ-отрасль из-за мобилизации ключевых инженеров. Сейчас в компании Fintech Band, разработчику Монобанк, забронировано только 44 ключевых специалиста, а 183 еще нет.

"Мы самый большой налогоплательщик ИТ-отрасли в стране. Каждый наш инженер обеспечивает зарплату сотням воинов. А еще каждый инженер делает так, чтобы миллионы украинцев гордились нашим с вами Монобанком", — говорится в сообщении.

Экономика обязана работать, по другому проигрываем войну.

Соучредитель Монобанк отметил, что экономическое бронирование нужно и важно, потому что вести войну без денег невозможно. А подготовка инженеров длится 5-7 лет, поэтому нужно решать, что делать с бизнесами, обеспечивающими обороноспособность страны.

"Инженеры — стратегический ресурс. Они как нефть. Они долго растут. И неравномерно распределены по миру. Нам очень посчастливилось иметь такое количество технических талантов в стране. И, конечно, без них не было бы многих продуктов ВПК — дронов, РЭБов, систем управления армией. Все они построены руками украинских инженеров.

Он добавил, что экономика должна продолжать функционировать, иначе проигрываем войну.

Напомним, что украинское правительство обновило правила бронирования военнообязанных. Теперь работники критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса и IT отрасли могут получить бронирование.

Ранее мы писали, что есть категории граждан, имеющих право на отсрочку из-за брони. В частности, это касается некоторых перевозчиков.

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