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Кабмін дозволив бронювати ще одну категорію громадян

17 травня 2024 14:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кабмін дозволив бронювати ще одну категорію громадян
Військовозобов'язані в ТЦК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Український уряд оновив правила бронювання військовозобов’язаних. Тепер працівники критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу та IT галузі можуть отримати бронювання.

Про це зазначено у змінах від 14 травня 2024 року до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

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На підставі Постанови №555, датованої 14 травня 2024 року, співробітники IT галузі, які входять до переліку, затвердженого Міністерством цифрової трансформації, тепер мають гарантоване бронювання. Це правило включає всіх без винятку: незалежно від військового звання, віку чи спеціальності. Це стосується й працівників паливно-енергетичного комплексу, визначених Міністерством енергетики як критично важливих для країни.

Не існує лімітів на кількість броньованих працівників у цих сферах. Бронювання також розповсюджується на співробітників субпідрядних компаній, задіяних у виробництві та обслуговуванні, необхідних для стабільної роботи енергетичної та газової інфраструктури країни.

Нагадаємо, що новий закон про мобілізацію набере чинність вже 18 травня й військовозобов’язані особи повинні будуть оновити свої дані в Територіальних центрах комплектування. З’явитися до ТЦК мають і особи з бронюванням.

Під час мобілізації військовозобов'язаних українців призивають на військову службу. Та водночас є категорії громадян, які мають право на відстрочку через бронь. Зокрема, це стосується деяких перевізників.  

Зауважимо, що у Міноборони попередили про збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. 

Кабінет міністрів
Україна
Програмісти
мобілізація
військовозобов'язані
енергетика
Бронь від мобілізації

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