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Як 17-річним стати на військовий облік без ТЦК — алгоритм дій

15 січня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Військовий облік в Україні 2025 — як стати 17-річним, не відвідуючи ТЦК
Військовий облік призовників в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні щороку з 1 січня по 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Раніше це можна було зробити, відвідавши ТЦК та СП або дипломатичні установи, якщо хлопець перебуває за кордоном. Наразі є можливість стати на облік дистанційно. 

Як саме це можна зробити, розповідаємо далі у матеріалі. 

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Як стати на військовий облік призовників дистанційно 

Так, відомо, що Верховна Рада України ухвалила новий закон №12076, який зокрема вніс зміни до процедури взяття на військовий облік призовників. Наразі документ передано на підпис Президенту України. Після підписання він набере чинності. 

Він визначає, що хлопці, яким виповнюється 17 років, мають змогу ставати на облік призовників за допомогою Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста "Резерв+".

Щоб стати на облік онлайн, необхідно буде пройти ідентифікацію у "Резерв+", після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

Варто зауважити, як зазначено на офіційному порталі "Резерв+", для авторизації в застосунку необхідно скористатись системою BankID. Тобто має бути відкритий рахунок та доступ до електронного кабінету або застосунку банку.

 

Як стати на військовий облік призовників дистанційно
Застосунок "Резерв+" у телефоні. Фото: dev.ua

Як стати на військовий облік призовників через ТЦК

Процедура постановки на військовий облік призовників через ТЦК та СП також доволі проста. Щоб це зробити, необхідно прибути до районного (міського) ТЦК та СП за місцем проживання та подати необхідні документи:

  • паспорт громадянина України;
  • свідоцтво про народження;
  • документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
  • документ про освіту;
  • довідка з місця навчання/роботи (за наявності);
  • витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);
  • для внутрішньо переміщених осіб — довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів.

 

Як стати на військовий облік призовників через ТЦК
Хлопець у територіальному центрі комплектування. Скриншот з відео на Youtube

Раніше ми повідомляли, чи можуть отримати штраф 17-річні хлопці, які вчасно не стали на військовий облік. 

Нагадаємо, також ми писали, чи повинні 17-річні юнаки, які перебувають на військовому обліку, мати військово-обліковий документ для виїзду за кордон.  

Україна військовий облік ТЦК та СП резерв юнаки

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