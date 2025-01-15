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Как 17-летним стать на военный учет без ТЦК — алгоритм действий

15 января 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Военный учет в Украине 2025 — как стать 17-летним, не посещая ТЦК
Военный учет призывников в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, должны стать на военный учет призывников. Ранее это можно было сделать, посетив ТЦК и СП или дипломатические учреждения, если парень находится за рубежом. Сейчас есть возможность стать на учет дистанционно.

Как именно это можно сделать, рассказываем далее в материале.

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Как стать на военный учет призывников дистанционно 

Так, известно, что Верховная Рада Украины приняла новый закон №12076, который в частности внес изменения в процедуру постановки на воинский учет призывников. Сейчас документ передан на подпись Президенту Украины. После подписания он вступит в силу.

Он определяет, что парни, которым исполняется 17 лет, могут становиться на учет призывников с помощью Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста "Резерв+".

Чтобы стать на учет онлайн, необходимо будет пройти идентификацию в "Резерв+", после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

Стоит заметить, как указано на официальном портале  "Резерв+", для авторизации в приложении необходимо воспользоваться системой BankID. То есть должен быть открыт счет и доступ к электронному кабинету или приложению банка.

 

Как стать на воинский учет призывников дистанционно
Приложение "Резерв+" в телефоне. Фото: dev.ua

Как стать на военный учет призывников через ТЦК

Процедура постановки на военный учет призывников через ТЦК и СП также довольно проста. Чтобы это сделать, необходимо прибыть в районный (городской) ТЦК и СП по месту жительства и подать необходимые документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о рождении;
  • документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;
  • документ об образовании;
  • справка с места учебы/работы (при наличии);
  • выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания (пребывания);
  • для внутренне перемещенных лиц — справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • четыре фотокарточки размером 35-45 миллиметров.

 

Как стать на воинский учет призывников через ТЦК
Парень в территориальном центре комплектования. Скриншот из видео на Youtube

Ранее мы сообщали, могут ли получить штраф 17-летние парни, которые вовремя не стали на военный учет.

Напомним, также мы писали, должны ли 17-летние юноши, которые стоят на воинском учете, иметь военно-учетный документ для выезда за границу.  

Украина военный учет ТЦК и СП резерв юноши

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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