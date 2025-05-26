Мобілізація у червні 2025 року — кого можуть призвати виключно за власним бажанням

Кого мобілізують до ЗСУ лише за добровільною згодою у червні 2025
Війна в Україні проти російських окупантів триває, а отже продовжується й мобілізація військовозобов'язаних чоловіків на військову служби. Водночас є категорії громадян, які можуть долучитися до лав ЗСУ виключно за власною згодою.
Хто саме має таке право та які вимоги до добровольців, читайте далі у нашому матеріалі.
Мобілізація у червні 2025 — хто добровільно може долучитися до лав ЗСУ
Є п'ять категорій громадян, яких не можуть примусово мобілізувати на військову служби, стати на захист країни вони можуть виключно за власним бажанням, підписавши контракт:
- Чоловіки віком від 18 до 25 років;
- Жінки віком від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними за станом здоров'я;
- Особи з інвалідністю I, II, III групи, якщо ВЛК визнає їх придатними (саме ця категорія громадян має обмеження щодо проходження військової служби, зокрема їх не можуть відправляти до бойових частин);
- Військовозобов'язані особи, які мають право на відстрочку;
- Особи, які були у ворожому полоні й повернулись в Україну в рамках обмінів.
Зазначимо, щоб підписати контракт, громадянин має звернутися у рекрутинговий центр або у ТЦК та СП за місцем реєстрації.
Які основні вимоги до добровольців
До усіх кандидатів висуватимуться такі вимоги:
- придатність до військової служби за медичними показниками;
- фізична підготовка;
- психологічна стійкість;
- освіта не нижче повної середньої (9 класів);
- вік від 18 до 45 років, а під час дії воєнного стану — до 60 років;
- відсутність судимостей.
Раніше ми писали, хто з українців не підлягає мобілізації у червні 2025 року.
Нагадаємо, ми повідомляли, хто з чоловіків підлягає мобілізації першочергово у червні.
Також ми інформували, хто може оформити відстрочку від мобілізації у "Резерв+".
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