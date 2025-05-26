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Кого мобілізують до ЗСУ лише за добровільною згодою у червні 2025

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Дата публікації: 26 травня 2025 18:33
Мобілізація у червні 2025 року — кого можуть призвати виключно за власним бажанням
Чоловік підписує документи в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Війна в Україні проти російських окупантів триває, а отже продовжується й мобілізація військовозобов'язаних чоловіків на військову служби. Водночас є категорії громадян, які можуть долучитися до лав ЗСУ виключно за власною згодою. 

Хто саме має таке право та які вимоги до добровольців, читайте далі у нашому матеріалі.

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Мобілізація у червні 2025 — хто добровільно може долучитися до лав ЗСУ

Є п'ять категорій громадян, яких не можуть примусово мобілізувати на військову служби, стати на захист країни вони можуть виключно за власним бажанням, підписавши контракт: 

  1. Чоловіки віком від 18 до 25 років;
  2. Жінки віком від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними за станом здоров'я;
  3. Особи з інвалідністю I, II, III групи, якщо ВЛК визнає їх придатними (саме ця категорія громадян має обмеження щодо проходження військової служби, зокрема їх не можуть відправляти до бойових частин); 
  4. Військовозобов'язані особи, які мають право на відстрочку;
  5. Особи, які були у ворожому полоні й повернулись в Україну в рамках обмінів. 

Зазначимо, щоб підписати контракт, громадянин має звернутися у рекрутинговий центр або у ТЦК та СП за місцем реєстрації.

 

Мобілізація у червні 2025 — хто добровільно може долучитися до лав ЗСУ
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook

Які основні вимоги до добровольців

До усіх кандидатів висуватимуться такі вимоги: 

  • придатність до військової служби за медичними показниками;
  • фізична підготовка;
  • психологічна стійкість;
  • освіта не нижче повної середньої (9 класів);
  • вік від 18 до 45 років, а під час дії воєнного стану — до 60 років;
  • відсутність судимостей.

Раніше ми писали, хто з українців не підлягає мобілізації у червні 2025 року. 

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з чоловіків підлягає мобілізації першочергово у червні.

Також ми інформували, хто може оформити відстрочку від мобілізації у "Резерв+".  

ЗСУ мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані червень
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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