Мобілізація у червні 2025 року — кого можуть призвати виключно за власним бажанням

Чоловік підписує документи в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Війна в Україні проти російських окупантів триває, а отже продовжується й мобілізація військовозобов'язаних чоловіків на військову служби. Водночас є категорії громадян, які можуть долучитися до лав ЗСУ виключно за власною згодою.

Хто саме має таке право та які вимоги до добровольців, читайте далі у нашому матеріалі.

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Є п'ять категорій громадян, яких не можуть примусово мобілізувати на військову служби, стати на захист країни вони можуть виключно за власним бажанням, підписавши контракт:

Чоловіки віком від 18 до 25 років; Жінки віком від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними за станом здоров'я; Особи з інвалідністю I, II, III групи, якщо ВЛК визнає їх придатними (саме ця категорія громадян має обмеження щодо проходження військової служби, зокрема їх не можуть відправляти до бойових частин); Військовозобов'язані особи, які мають право на відстрочку; Особи, які були у ворожому полоні й повернулись в Україну в рамках обмінів.

Зазначимо, щоб підписати контракт, громадянин має звернутися у рекрутинговий центр або у ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook

Які основні вимоги до добровольців

До усіх кандидатів висуватимуться такі вимоги:

придатність до військової служби за медичними показниками;

фізична підготовка;

психологічна стійкість;

освіта не нижче повної середньої (9 класів);

вік від 18 до 45 років, а під час дії воєнного стану — до 60 років;

відсутність судимостей.

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