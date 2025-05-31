Мобілізація в Україні 2025 — чи мають право звільняти мобілізованого працівника

Тернопільський зональний відділ ВСП. Фото: teren.in.ua

Війна з росією триває, а отже продовжується й воєнний стан в Україні. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років мобілізують до лав ЗСУ задля захисту країни від окупанта. У цих умовах як роботодавці, так і працівники стикаються з певними викликами.

Одне з найактуальніших питань — чи може роботодавець звільнити мобілізованого співробітника, якщо той більше не виконує свої обов’язки через службу в армії. На нього відповіли юристи "Безоплатної правничої допомоги".

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Звільнення мобілізованого працівника — чи це можливо

Як розповіли правозахисники, за мобілізованим працівником зберігається місце роботи та посада до фактичного звільнення з військової служби.

Це правило стосується всіх підприємств, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Винятком може бути:

призов або мобілізація роботодавця — тільки якщо роботодавець фізична особа-підприємець;

ліквідація підприємства.

Заява на звільнення. Фото: freepik.com

Коли можна розірвати трудовий договір з мобілізованим працівником

Законодавством передбачені підстави, за якими можна розірвати трудовий договір з мобілізованим працівником:

за бажанням самого працівника;

за угодою сторін — ініціатором повинен виступати працівник.

Як мобілізованому працівнику звільнитись за власним бажанням

Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Подати заяву про звільнення будь-яким зручним способом — електронною поштою, поштовим відправленням, через довірену особу; Дочекатися наказу про звільнення. Роботодавець має внести відповідний запис в трудову книжку (якщо вона зберігається у роботодавця); Отримати документи — трудову книжку, копію наказу про звільнення та розрахунковий лист. За потреби їх можна надіслати поштою; Отримати розрахунок — роботодавець зобов'язаний здійснити його у день звільнення.

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