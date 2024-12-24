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Як чоловікам знятися з розшуку ТЦК — існує лише один спосіб

24 грудня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — який існує законний спосіб знятися з розшуку ТЦК
Військовозобов'язані чоловіки у розшуку. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язані чоловіки повинні перебувати на військовому обліку та регулярно оновлювати свої військово-облікові дані. Осіб, які порушують облік, можуть оголосити у розшук.

Як діяти, якщо вас оголосили у розшук та яким чином можна з нього знятися, пояснив юрист Ярослав Звоненко в коментарі РБК-Україна.

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Які є підстави для оголошення військовозобов'язаного в розшук 

У розшук можуть оголосити за таких причин:

  • особа не явилась у ТЦК та СП за повісткою;
  • особа відмовилась проходити військово-лікарську комісію (ВЛК);
  • особа не оновила військово-облікові дані (за умови, що ТЦК та СП не могли самостійно взяти інформацію про особу з інших державних реєстрів);
  • особа проігнорувала мобілізаційне розпорядження (ухилилась від мобілізації);
  • інші підстави. 

Яким може бути розшук 

Правозахисник зазначив, що умовно розшук можна розділити на три види: 

  • "внутрішній" в ТЦК та СП (відповідне порушення спочатку заноситься в АІТС "Оберіг" в розділі "Порушення ВО");
  • адміністративний (коли військовозобов'язаному виписують штраф за адміністративною статтею 210 або 210-1);
  • кримінальний (суд притягає порушника до кримінальної відповідальності за ст. 336 Кримінального кодексу України. Тобто за ухилення від мобілізації, після отримання нею повістки на відправку).

Як пояснив фахівець, "внутрішній" розшук — це перший крок. Наступним кроком є подача звернення від імені начальника ТЦК та СП на голову управління Національної поліції відповідного рівня та регіону, що своєю чергою тягне за собою оголошення в розшук через адміністративне правопорушення.

 

Як військовозобов'язаному знятися з розшуку ТЦК 
Військовозобов'язаний в територіальному центрі. Скриншот з відео на Youtube

Як військовозобов'язаному знятися з розшуку ТЦК 

Ярослав Звоненко підкреслив, найшвидший та найефективніший спосіб розв'язати проблему — добровільно прийти до відповідного ТЦК та СП

З собою треба мати документи, які підтверджують особу. При цьому громадянин має пояснити, за яких причин він не явився вчасно за повісткою або ж неналежним чином виконав свої обов'язки. 

Звичайно, якщо немає законних обставин, таких як хвороба або сімейні обставини, які можна підтвердити документально (медичні довідки, свідоцтва про смерть близьких тощо), людині загрожує штраф. 

Водночас, якщо дії ТЦК були незаконними, то військовозобов'язаний має право оскаржити це в суді. Це особливо актуально, якщо людина не отримувала повістки або мала законне право на відстрочку, або повідомляла ТЦК та СП щодо поважності причини неявки до ТЦК та СП за викликом по повістці.

Раніше ми писали, скільки минає часу перш ніж ТЦК оголошує у розшук військовозобов'язаного.  

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК.

Також ми інформували, що чекає на військовозобов'язаних за відмову пред'явити документи ТЦК та чи можуть затримати

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані розшук

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