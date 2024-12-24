Мобилизация в Украине — какой есть законный способ сняться с розыска ТЦК

Военнообязанные мужчины в розыске. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанные мужчины должны состоять на военном учете и регулярно обновлять свои военно-учетные данные. Лиц, нарушивших учет, могут объявить в розыск.

Как поступить, если вас объявили в розыск и каким образом можно с него сняться, объяснил юрист Ярослав Звоненко в комментарии РБК-Украина.

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В розыск могут объявить по следующим причинам:

лицо не явилось в ТЦК и СП за повесткой;

лицо отказалось проходить военно-врачебную комиссию (ВВК);

лицо не обновило военно-учетные данные (при условии, что ТЦК и СП не могли самостоятельно взять информацию о лице из других государственных реестров);

лицо проигнорировало мобилизационное распоряжение (уклонилось от мобилизации);

другие основания.

Каким может быть розыск

Правозащитник отметил, что условно розыск можно разделить на три вида:

"внутренний" в ТЦК и СП (соответствующее нарушение изначально заносится в АИТС "Оберіг" в раздел "Нарушение ВУ");

в ТЦК и СП (соответствующее нарушение изначально заносится в АИТС "Оберіг" в раздел "Нарушение ВУ"); административный (когда военнообязанному выписывают штраф по административной статье 210 или 210-1);

(когда военнообязанному выписывают штраф по административной статье 210 или 210-1); уголовный (суд привлекает нарушителя к уголовной ответственности по ст. 336 Уголовного кодекса Украины. То есть за уклонение от мобилизации, после получения повестки на отправку).

Как пояснил специалист, "внутренний" розыск — это первый шаг. Следующим шагом является подача обращения от имени начальника ТЦК и СП на главу управления Национальной полиции соответствующего уровня и региона, что в свою очередь влечет объявление в розыск из-за административного правонарушения.

Военнообязанный в территориальном центре. Скриншот с видео на Youtube

Как военнообязанному сняться с розыска ТЦК

Ярослав Звоненко подчеркнул, что самый быстрый и эффективный способ решить проблему — добровольно прийти в соответствующий ТЦК и СП.

С собой нужно иметь документы, подтверждающие личность. При этом гражданин должен объяснить, по каким причинам он не явился вовремя за повесткой или ненадлежащим образом не исполнил свои обязанности.

Конечно, если нет законных обстоятельств, таких как болезнь или семейные обстоятельства, которые могут быть подтверждены документально (медицинские справки, свидетельства о смерти близких и т.п.), человеку грозит штраф.

В то же время, если действия ТЦК были незаконными, военнообязанный имеет право обжаловать это в суде. Это особенно актуально, если человек не получал повестки или имел законное право на отсрочку, или сообщал ТЦК и СП о важности причины неявки в ТЦК и СП по вызову по повестке.

Ранее мы писали, сколько проходит времени прежде, чем ТЦК объявляет в розыск военнообязанного.

Напомним, мы сообщали, сколько штрафов может прийти за игнорирование повесток от ТЦК.

Также мы информировали, что ожидает военнообязанных за отказ предъявить документы ТЦК и могут ли задержать.