Мобілізація в Україні — скільки разів можуть штрафувати за неявку за повісткою

Працівник територіального центру комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, за якими мають з'явитися у ТЦК та СП у зазначені в документі дату та час. У разі неявок громадяни можуть отримати нові виклики, які зобов'язують з'явитися у територіальному центрі. Адже обмежень щодо повторного надсилання повісток законом не встановлено.

Проте, скільки штрафів може отримати військовозобов'язаний, який ігнорує повістки й не з'являється у ТЦК, на це питання відповів адвокат Дмитро Кушнаренко у коментарі РБК-Україна.

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Як пояснив правозахисник, кожна нова повістка має іншу дату явки, тож вона створює нові правові підстави для вимоги з'явитися до ТЦК.

Таким чином, якщо особа свідомо ігнорує виклики, без поважних на це причин, вона ризикує отримати не один адміністративний штраф за таке правопорушення.

При цьому адвокат наголосив, сплата штрафу не звільняє від обов'язків, визначених ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вона лише закриває виконавче провадження. Тобто, навіть після сплати штрафу військовозобов'язаний повинен явитися до ТЦК та СП для оновлення/уточнення даних, проходження ВЛК тощо.

Важливо розуміти, що весь період, протягом якого громадянин ігнорує виклик до ТЦК та СП до моменту винесення постанови, вважається "триваючим адміністративним правопорушенням".

Документи військовозобов'язаного в ТЦК.

Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Дмитро Кушнаренко нагадав, що наразі штраф, який може складати від 17 до 25, 5 тис. грн, це не єдиний важіль впливу ТЦК.

Якщо після вручення повістки особа не з'являється у територіальному центрі упродовж 10 днів, на неї можуть чекати наступні наслідки:

ТЦК та СП можуть звернутися до суду з метою тимчасового позбавлення громадянина права керувати транспортним засобом;

за рішенням ТЦК поліція має право примусово доставити до центру комплектування чоловіка, який ухиляється від обліку чи мобілізації.

Крім цього, за порушення мобілізаційного законодавства громадянин може нести кримінальну відповідальність:

ст. 336 — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації чи на особливий період;

ст. 337 — ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Раніше ми писали, скільки минає часу перш ніж ТЦК оголошує у розшук військовозобов'язаного.

Нагадаємо, ми повідомляли, що чекає на військовозобов'язаних за відмову пред'явити документи ТЦК та чи можуть затримати.

Також ми інформували, що буде, якщо під час перевірки ТЦК не відкрився "Резерв+".