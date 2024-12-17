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Перевірка ТЦК — чи можуть затримати за відмову надати документи

17 грудня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть затримати за відмову надати документи ТЦК
Працівники ТЦК виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні під час дії воєнного стану усі військовозобов'язані громадяни повинні носити з собою військово-облікові документи. Здійснювати їх перевірку можуть працівники поліції, а також ТЦК та СП.  

Що чекає на військовозобов'язаних за відмову пред'явити документи та чи можуть затримати, розповів начальник мобілізаційного відділення Одеського ТЦК та СП Володимир Богданович в інтерв'ю "7 каналу".

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Представник ТЦК наголосив, не обов'язково мати з собою паперові військово-облікові документи, можна пред'явити їх в електронному вигляді, а саме у застосунку "Резерв+". Адже вони мають таку саму юридичну силу. 

Проте, якщо людина відмовляється надати документи або назвати свої дані, працівники ТЦК мають право залучати поліцію для ідентифікації особи.

Крім того, наголосив Богданович, представники Нацполіції можуть затримати чоловіка для встановлення його особи та притягнути до адміністративної відповідальності. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України №560

Варто додати, що за порушення правил військового обліку передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн.

 

Раніше ми писали, як має проходити перевірка документів працівниками ТЦК та на що слід звертати увагу.  

Нагадаємо, ми повідомляли, що буде, якщо під час перевірки ТЦК не відкрився "Резерв+"

Також ми інформували, як зрозуміти, що представники ТЦК вручили повістку з порушенням, що робити у такому випадку та як можна оскаржити. 

мобілізація документи ТЦК та СП військовозобов'язані затримання

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