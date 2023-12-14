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Как действовать, если ТЦК объявили вас в розыск — адвокат дал советы украинцам

14 декабря 2023 22:56
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — как действовать, если ТЦК объявили вас в розыск
Работник ТЦК разговаривает с военнообязанным в присутствии полицейских. Фото: tulchin-rda.gov.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных. Но бывают случаи, когда лица сознательно игнорируют этот документ и не появляются в ТЦК и СП.

Могут ли в таком случае объявить человека в розыск и что с этим делать, рассказал адвокат Роман Симутин.

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Имеют ли право работники ТЦК объявить человека в розыск

По словам правоведа, информация, что ТЦК и СП издают распоряжение о розыске, задержании и доставке лиц, уклоняющихся от воинского долга, являются подменой понятий.

"Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и осуществляется исключительно после объявления подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва по мобилизации", — говорит адвокат.

После объявления в розыск следователь обращается в суд с ходатайством о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, объявивший лицо в розыск.

Таким образом, объявить в розыск и задержать лицо можно только по решению суда в рамках открытого уголовного производства или при наличии обоснованного подозрения.

В то же время Симутин отмечает, что ТЦК имеют право обращаться в полицию для установления местонахождение военнообязанного и сопровождения в ТЦК.

"Но это никоим образом не касается розыска, задержания и доставки лица!" — отмечает правозащитник.

Что делать, если военнообязанного объявили в розыск

Роман Симутин советует, если вас все же объявили в розыск за уклонение от призыва, сначала попросите полицейского объяснить понятие и предъявить решение суда о вашем задержании.

"Вероятнее всего, адекватного ответа вы не получите", — добавил специалист.

Важно: это не касается лиц, ранее получивших повестку и уже прошедших военно-врачебную комиссию. Потому что уклонение от призыва после получения повестки и прохождения ВВК — это действительно уголовная ответственность.

Если военнообязанный прошел сверку данных и медицинскую комиссию, но проигнорировал отправку в воинскую часть, это грозит уголовной ответственностью по ст. 366 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

 

Ранее мы сообщали, могут ли объявить в розыск военнообязанного, если он законно уехал за границу.

Напомним, мы писали, что грозит мужчинам за неявку по повестке и отказ от ВВК.

Также мы информировали о том, какое наказание грозит военнообязанным мужчинам, заключающим фиктивные браки, чтобы избежать мобилизации.

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