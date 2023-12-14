Мобилизация в Украине — как действовать, если ТЦК объявили вас в розыск

Как действовать, если ТЦК объявили вас в розыск — адвокат дал советы украинцам
В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных. Но бывают случаи, когда лица сознательно игнорируют этот документ и не появляются в ТЦК и СП.
Могут ли в таком случае объявить человека в розыск и что с этим делать, рассказал адвокат Роман Симутин.
Имеют ли право работники ТЦК объявить человека в розыск
По словам правоведа, информация, что ТЦК и СП издают распоряжение о розыске, задержании и доставке лиц, уклоняющихся от воинского долга, являются подменой понятий.
"Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и осуществляется исключительно после объявления подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва по мобилизации", — говорит адвокат.
После объявления в розыск следователь обращается в суд с ходатайством о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, объявивший лицо в розыск.
Таким образом, объявить в розыск и задержать лицо можно только по решению суда в рамках открытого уголовного производства или при наличии обоснованного подозрения.
В то же время Симутин отмечает, что ТЦК имеют право обращаться в полицию для установления местонахождение военнообязанного и сопровождения в ТЦК.
"Но это никоим образом не касается розыска, задержания и доставки лица!" — отмечает правозащитник.
Что делать, если военнообязанного объявили в розыск
Роман Симутин советует, если вас все же объявили в розыск за уклонение от призыва, сначала попросите полицейского объяснить понятие и предъявить решение суда о вашем задержании.
"Вероятнее всего, адекватного ответа вы не получите", — добавил специалист.
Важно: это не касается лиц, ранее получивших повестку и уже прошедших военно-врачебную комиссию. Потому что уклонение от призыва после получения повестки и прохождения ВВК — это действительно уголовная ответственность.
Если военнообязанный прошел сверку данных и медицинскую комиссию, но проигнорировал отправку в воинскую часть, это грозит уголовной ответственностью по ст. 366 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, могут ли объявить в розыск военнообязанного, если он законно уехал за границу.
Напомним, мы писали, что грозит мужчинам за неявку по повестке и отказ от ВВК.
Также мы информировали о том, какое наказание грозит военнообязанным мужчинам, заключающим фиктивные браки, чтобы избежать мобилизации.
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