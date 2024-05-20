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Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

20 травня 2024 04:16
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи можна взяти телефон до ТЦК - пояснення юриста
Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Є практика, коли на територію ТЦК для оновлення даних або проходження ВЛК чоловіків не допускають із засобами зв'язку. Це забирає в них можливість сповістити когось про своє місце перебування, викликати адвоката тощо. 

Чому це незаконно і що робити в такому випадку, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. 

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"Дуже неправильна та незаконна практика забороняти брати з собою засоби зв'язку, телефони в РТЦК. От, наприклад, Шевченківський ТЦК в Києві вилучає всі засоби зв'язку при входженні на територію. Зараз запущено скарги на посадових осіб цієї організації, і я думаю, що дуже скоро буде реакція",  — сказала юристка. 

Вона додала, що в неї була дієва практика зі скаргами та судовими справами. Тому вона радить не боятися відстоювати свої права. 

юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Ми виграли кілька справ, пов'язаних з незаконною мобілізацією. Я вважаю, що ми діяли позитивно, коли не допустили незаконну мобілізацію кількох осіб. Але я вважаю, що головним результатом нашої роботи є те, що клієнти, які вже звертаються до ТЦК з оновленням даних, збирають всі належні документи і з'являються підготовленими", — додала юрист. 

Нагадаємо, з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, відповідно до якого протягом 60 днів всі військовозобов'язані повинні прийти і оновити свої дані в ТЦК.

Також адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦ та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.

війна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
юрист

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