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Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

20 мая 2024 04:16
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Можно ли взять телефон в ТЦК – объяснение юриста
Проверка документов работниками ТЦК. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Есть практика, когда на территорию ТЦК для обновления данных или прохождения ВВК мужчины не допускаются со средствами связи. Это отнимает у них возможность известить кого-то о своем местонахождении, вызвать адвоката и т.д.

Почему это незаконно и что делать в таком случае, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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"Очень неправильная и незаконная практика запрещать брать с собой средства связи, телефоны в РТЦК. Вот, например, Шевченковский ТЦК в Киеве изымает все средства связи при вхождении на территорию. Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации, и я думаю, что очень скоро будет реакция", — сказала юрист.

Она добавила, что у нее была действенная практика с жалобами и судебными делами. Поэтому она советует не бояться отстаивать свои права.

юрист Надежда Шуляк
Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Мы выиграли несколько дел, связанных с незаконной мобилизацией. Я считаю, что мы действовали положительно, когда не допустили незаконную мобилизацию нескольких человек. Но я считаю, что главным результатом нашей работы является то, что клиенты, которые уже обращаются в ТЦК с обновлением данных, собирают все надлежащие документы и приходят подготовленными", — добавила юрист.

Напомним, с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, согласно которому в течение 60 дней все военнообязанные должны прийти и обновить свои данные в ТЦК.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет заставлять граждан явиться в ТЦ и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.

война
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
юрист

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