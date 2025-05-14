Мобілізація у травні 2025 — як перевірити наявність штрафів від ТЦК

Чоловік перевіряє наявність штрафів від ТЦК. Фото: depositphotos.com

В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні дотримуватись правил військового обліку. За їх порушення особа може отримати штраф від ТЦК та СП, який необхідно сплатити впродовж 15 днів, інакше сума стягнена буде збільшена вдвічі. Але чоловіки не завжди знають про наявність такого штрафу.

Які є способи перевірити, чи оштрафував вас ТЦК, Новини.LIVE інформує з посиланням на Факти ICTV.

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Які суми штрафів у травні 2025 року

У травні 2025 року суми штрафів залишаються незмінними — від 17 до 25, 5 тис. грн залежно від порушення.

Важливо зауважити, якщо не сплатити штраф вчасно, його суму можуть подвоїти. Якщо ж військовозобов'язаний добровільно визнає порушення, то може впродовж 10 днів заплатити штраф зі знижкою 50%.

За що ТЦК можуть оштрафувати

Штраф можуть накласти за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП) або за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію (210-1 КУпАП).

Найпоширенішими причинами накладання штрафів:

військовозобов'язана особа не стоїть на військовому обліку;

громадянин не оновив військово-облікові дані;

особа не повідомила про зміну даних, зокрема про зміну місця проживання;

військовозобов'язаний не явився до ТЦК за викликом;

особа проігнорувала направлення на ВЛК;

відсутність військового квитка (втрата чи псування).

Працівники ТЦК працюють з документами. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Як та де перевірити наявність штрафів від ТЦК

Кожному військовозобов'язаному варто знати, як самостійно перевірити наявність штрафів від територіального центру. Це допоможе уникнути багатьох проблем.

Один з найпростіших способів — особисто відвідати ТЦК за місцем реєстрації, де вам нададуть інформацію про наявність штрафу, його розмір та причину.

Також це можна зробити онлайн за допомогою різноманітних сервісів:

Система YouControl

Система YouControl пропонує функцію автоматичного моніторингу штрафів.

Для цього необхідно зареєструватися та налаштувати моніторинг своїх даних. Так ви будете отримувати щоденні сповіщення про появу штрафів та виконавчих проваджень.

Сервіс Опендатабот

Даний сервіс має інформацію щодо відкритих виконавчих проваджень. Послуга платна. Щоб перевірити, необхідно відкрити сайт Опендатабот, ввести свої прізвище, ім'я, по батькові та дату народження.

Після цього ви отримаєте інформацію про наявність або відсутність відкритих виконавчих проваджень.

Застосунок "Дія"

У застосунку "Дія" можна не тільки перевірити наявність штрафів, а й одразу їх сплатити:

відкрийте розділ Послуги;

оберіть підрозділ Виконавчі провадження;

ви побачите інформацію про наявні штрафи та одразу сплатити, якщо вони є.

Це один з найзручніших варіантів.

Єдиний реєстр боржників

Єдиний реєстр боржників містить інформацію про осіб, щодо яких відкрито виконавчі провадження.

Перейдіть на сайт Єдиного реєстру боржників. Введіть свої особисті дані для пошуку інформації.

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП)

Якщо людина отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, тоді вона може побачити інформацію про себе на цьому сервісі.

Для пошуку інформації на сайті АСВП окрім особистих даних також необхідно ввести номер виконавчого провадження та період його відкриття.

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