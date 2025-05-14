Мобилизация в мае 2025 — как проверить наличие штрафов от ТЦК

Как узнать, есть ли штраф от ТЦК — сервисы и инструкция
В Украине все военнообязанные граждане должны соблюдать правила военного учета. За их нарушение лицо может получить штраф от ТЦК и СП, который необходимо оплатить в течение 15 дней, иначе сумма взыскана будет увеличена вдвое. Но мужчины не всегда знают о наличии такого штрафа.
Какие есть способы проверить, оштрафовал ли вас ТЦК, Новини.LIVE информирует со ссылкой на Факты ICTV.
Какие суммы штрафов в мае 2025 года
В мае 2025 года суммы штрафов остаются неизменными — от 17 до 25, 5 тыс. грн в зависимости от нарушения.
Важно заметить, если не оплатить штраф вовремя, его сумму могут удвоить. Если военнообязанный добровольно признает нарушение, то может в течение 10 дней заплатить штраф со скидкой 50%.
За что ТЦК могут оштрафовать
Штраф могут наложить за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП) или за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (210-1 КУоАП).
Самыми распространенными причинами наложения штрафов:
- военнообязанное лицо не стоит на военном учете;
- гражданин не обновил военно-учетные данные;
- лицо не сообщило об изменении данных, в частности об изменении места жительства;
- военнообязанный не явился в ТЦК по вызову;
- лицо проигнорировало направление на ВВК;
- отсутствие военного билета (потеря или порча).
Как и где проверить наличие штрафов от ТЦК
Каждому военнообязанному следует знать, как самостоятельно проверить наличие штрафов от территориального центра. Это поможет избежать многих проблем.
Один из самых простых способов — лично посетить ТЦК по месту регистрации, где вам предоставят информацию о наличии штрафа, его размер и причину.
Также это можно сделать онлайн с помощью различных сервисов:
- Система YouControl
Система YouControl предлагает функцию автоматического мониторинга штрафов.
Для этого необходимо зарегистрироваться и настроить мониторинг своих данных. Так вы будете получать ежедневные оповещения о появлении штрафов и исполнительных производств.
- Сервис Опендатабот
Данный сервис имеет информацию об открытых исполнительных производствах. Услуга платная. Чтобы проверить, необходимо открыть сайт Опендатабот, ввести свои фамилию, имя, отчество и дату рождения.
После этого вы получите информацию о наличии или отсутствии открытых исполнительных производств.
- Приложение "Дія"
В приложении "Дія" можно не только проверить наличие штрафов, но и сразу их оплатить:
- откройте раздел Услуги;
- выберите подраздел Исполнительные производства;
- вы увидите информацию об имеющихся штрафах и сразу оплатить, если они есть.
Это один из самых удобных вариантов.
- Единый реестр должников
Единый реестр должников содержит информацию о лицах, в отношении которых открыты исполнительные производства.
Перейдите на сайт Единого реестра должников. Введите свои личные данные для поиска информации.
- Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП)
Если человек получил штраф от ТЦК и в отношении его открыто исполнительное производство, тогда он может увидеть информацию о себе на этом сервисе.
Для поиска информации на сайте АСИП кроме личных данных также необходимо ввести номер исполнительного производства и период его открытия.
Ранее мы рассказывали, кому из военнообязанных грозят повторные штрафы от ТЦК.
Напомним, мы писали, когда могут удвоить штраф от ТЦК и как этого избежать.
Также мы информировали, кто может задержать мужчин за нарушение правил военного учета.
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