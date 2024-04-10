Бронювання працівників: як перевірити, що ти отримав відстрочку

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Як дізнатися, чи вас дійсно забронювали на роботі — пояснення юриста

10 квітня 2024 22:54
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
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Бронювання працівників на роботі. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час воєнного стану та мобілізаційних процесів в Україні діє бронювання працівників критично важливих підприємств, установ та організацій. Нещодавно з'явилася інформація про новий список заброньованих працівників медіа. 

Як дізнатися, чи забронювали вас на роботі, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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"Якщо працівник хоче дізнатися про бронювання підприємством, установою чи організацією, працівник може звернутись безпосередньо до керівника відповідної юридичної особи. Зазвичай на підприємствах, установах та організаціях містяться відомості не лише щодо рішення, ухваленого відповідним органом щодо бронювання, але і списки осіб, яких заброньовано", — сказала юристка. 

Юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, можна звернутися до ТЦК та СП із запитом на отримання інформації. Міноборони організує через Генштаб ЗСУ доведення в одноденний термін до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виписок із наказів Мінекономіки про бронювання.

Нагадаємо, нещодавно Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, пересувний цирк. Українці вибухнули хвилею обурення.

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа — це неповага до людей цієї сфери та "примітивна оцінка їхнього суспільного значення". Він наголосив, що "Дирекція пересувних циркових колективів України" — "не вуличне шапіто, а професійний колектив".

закон
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
юрист

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