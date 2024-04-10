Бронювання працівників: як перевірити, що ти отримав відстрочку

Бронювання працівників на роботі. Фото: з відкритих джерел

Під час воєнного стану та мобілізаційних процесів в Україні діє бронювання працівників критично важливих підприємств, установ та організацій. Нещодавно з'явилася інформація про новий список заброньованих працівників медіа.

Як дізнатися, чи забронювали вас на роботі, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

Читайте також:

Бронювання працівників

"Якщо працівник хоче дізнатися про бронювання підприємством, установою чи організацією, працівник може звернутись безпосередньо до керівника відповідної юридичної особи. Зазвичай на підприємствах, установах та організаціях містяться відомості не лише щодо рішення, ухваленого відповідним органом щодо бронювання, але і списки осіб, яких заброньовано", — сказала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, можна звернутися до ТЦК та СП із запитом на отримання інформації. Міноборони організує через Генштаб ЗСУ доведення в одноденний термін до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виписок із наказів Мінекономіки про бронювання.

Нагадаємо, нещодавно Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, пересувний цирк. Українці вибухнули хвилею обурення.

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа — це неповага до людей цієї сфери та "примітивна оцінка їхнього суспільного значення". Він наголосив, що "Дирекція пересувних циркових колективів України" — "не вуличне шапіто, а професійний колектив".