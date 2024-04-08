Бронювання працівників телемарафону - хто з журналістів уникне мобілізаці

Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот

Міністерство культури підтвердило бронювання від мобілізації деяким телеканалам, які є учасниками ''Єдиного марафону''. Потрапили до списку також інші медіа, але не всі. За якими критеріями обирали — невідомо. Тому є питання щодо рівних умов.

Свою думку в коментарі Новини.LIVE висловив нардеп, голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

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"Почнемо з того, що в переліку представників медіаструктура, які, за даними Інтерфаксу, були внесені МКІП до переліку стратегічних і можуть претендувати на 50% броні для своїх працівників, є і BBC, і працівники ТРК НБМ, який мовить під брендом 5 каналу і низка інших структур, які не працюють у "Єдиному марафоні", — сказав Юрчишин.

Додамо, що до списку Мінкульту потрапили всі телеканали, які беруть участь у "Єдиному марафоні". Статус критично важливих отримали:

телеканал "Ми — Україна";

телеканал "1+1";

телеканал ICTV;

телеканал "Інтер";

телеканал "Рада";

телеканал "Суспільні новини".

Крім них, такий статус надали ще кільком ТОВкам.

"З одного боку, можна лише вітати те, що МКІП опікується стійкістю інформаційного напрямку держави. Але з іншого — є низка питань щодо переліку структур, які саме критерії бралися за основу і чому. Бо важливий елемент взаємодії держави з будь-яким сектором — створення рівних умов", — підсумував Юрчишин.

Раніше ми писали, які документи необхідні 2024 року для бронювання працівників від мобілізації. Також стало відомо про те, чи має право ТЦК анулювати бронювання 34-річного студента.