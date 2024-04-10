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Как узнать, действительно ли вас забронировали на работе — объяснение юриста

10 апреля 2024 22:54
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бронирование работников: как проверить, что ты получил отсрочку
Бронирование рабочих на работе. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В ходе военного положения и мобилизационных процессов в Украине действует бронирование работников критически важных предприятий, учреждений и организаций. Недавно появилась информация о новом списке забронированных работников медиа.

Как узнать, забронировали ли вас на работе, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Бронирование работников

"Если работник хочет узнать о бронировании предприятием, учреждением или организацией, работник может обратиться непосредственно к руководителю соответствующего юридического лица. Обычно на предприятиях, учреждениях и организациях содержатся сведения не только о решении, принятом соответствующим органом по бронированию, но и списки забронированных лиц", — сказала юрист.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, можно обратиться в ТЦК и СП с запросом на получение информации. Минобороны организует через Генштаб ВСУ доведение в однодневный срок до территориальных центров комплектования и социальной поддержки выписок из приказов Минэкономики о бронировании.

Напомним, недавно Минкульт добавил в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, передвижной цирк. Украинцы разразились волной возмущения.

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа — это неуважение к людям этой сферы и "примитивная оценка их общественного значения". Он отметил, что "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — "не уличное шапито, а профессиональный коллектив".

закон
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
юрист

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