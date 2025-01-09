Мобілізація у січні 2025 — кого з українських чоловіків можуть затримати на вулиці

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Скриншот з відео на Youtube

У січні 2025 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки повинні носити з собою не лише документи, що засвідчують їх особу, але й військово-облікові документи. Вони можуть бути як у паперовому, так і електронному вигляді. А головне — містити актуальні дані про особу.

За яких умов військовозобов'язаних чоловіків можуть затримати на вулиці у січні 2025 року, пояснили представники Львівського обласного ТЦК та СП на офіційній сторінці у Facebook.

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Так, у ТЦК наголосили, що зобов'язання носити із собою військово-облікові документи мають саме військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років.

Якщо під час перевірки в особи відсутні відповідні документи або ж дані не були актуалізовані, то працівники Нацполіції мають право затримати військовозобов'язаного й доставити до ТЦК.

Вже у самому територіальному центрі чоловіку можуть виписати штраф, вручити повістку або призначити дату для уточнення військово-облікових даних.

Крім того, у Львівському ОТЦК нагадали, військовозобов'язаним, які досі не оновили військово-облікові дані, загрожує штраф до 25,5 тис. грн, який у разі отримання необхідно буде сплатити протягом 15 днів.

Після сплати штрафу однаково необхідно буде пройти процедуру оновлення військово-облікових даних. А за відсутності оплати або даних про оскарження постанови матеріали справи передаються виконавчій службі для примусового виконання.

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