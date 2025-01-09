Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кого з чоловіків можуть затримати на вулиці у січні — пояснює ТЦК arrow

Кого з чоловіків можуть затримати на вулиці у січні — пояснює ТЦК

9 січня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація у січні 2025 — кого з українських чоловіків можуть затримати на вулиці
Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Скриншот з відео на Youtube
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

У січні 2025 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки повинні носити з собою не лише документи, що засвідчують їх особу, але й військово-облікові документи. Вони можуть бути як у паперовому, так і електронному вигляді. А головне — містити актуальні дані про особу. 

За яких умов військовозобов'язаних чоловіків можуть затримати на вулиці у січні 2025 року, пояснили представники Львівського обласного ТЦК та СП на офіційній сторінці у Facebook. 

Читайте також:

 

Кого з чоловіків можуть затримати на вулиці у січні — пояснює ТЦК
Працівник ТЦК виписує повістку чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

Так, у ТЦК наголосили, що зобов'язання носити із собою військово-облікові документи мають саме військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років.

Якщо під час перевірки в особи відсутні відповідні документи або ж дані не були актуалізовані, то працівники Нацполіції мають право затримати військовозобов'язаного й доставити до ТЦК. 

Вже у самому територіальному центрі чоловіку можуть виписати штраф, вручити повістку або призначити дату для уточнення військово-облікових даних.

Крім того, у Львівському ОТЦК нагадали, військовозобов'язаним, які досі не оновили військово-облікові дані, загрожує штраф до 25,5 тис. грн, який у разі отримання необхідно буде сплатити протягом 15 днів.

Після сплати штрафу однаково необхідно буде пройти процедуру оновлення військово-облікових даних. А за відсутності оплати або даних про оскарження постанови матеріали справи передаються виконавчій службі для примусового виконання.

Раніше ми писали, скільки минає часу перш ніж ТЦК оголошує у розшук військовозобов'язаного.  

Нагадаємо, ми розповідали, як чоловікам знятися з розшуку ТЦК.

Також ми інформували, яке покарання чекає на обмежено придатних чоловіків, які не пройшли повторну військово-лікарську комісію. 

порушення мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані затримання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

03:26 У полку потрібні начальники — нова вакансія в "Азов"

02:38 Кабмін проти броні для працівників газової галузі, заявив нардеп

02:35 У Каліфорнії через лісові пожежі є загиблі та десятки поранених

02:30 Кого з чоловіків можуть затримати на вулиці у січні — пояснює ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:09 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

01:43 Злочинці розстріляли сім'ю на Чернігівщині — як покарав суд

01:32 Чоловік хотів переправити ухилянтів у Молдову — що вирішив суд

01:30 Адвокат пояснив, чи є інвалідність підставою для відстрочки

01:15 Україні потрібна допомога ОБСЄ в боротьбі з агресією РФ, — Сибіга

03:26 У полку потрібні начальники — нова вакансія в "Азов"

02:38 Кабмін проти броні для працівників газової галузі, заявив нардеп

02:35 У Каліфорнії через лісові пожежі є загиблі та десятки поранених

02:30 Кого з чоловіків можуть затримати на вулиці у січні — пояснює ТЦК

02:09 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:43 Злочинці розстріляли сім'ю на Чернігівщині — як покарав суд

01:32 Чоловік хотів переправити ухилянтів у Молдову — що вирішив суд

01:30 Адвокат пояснив, чи є інвалідність підставою для відстрочки

01:15 Україні потрібна допомога ОБСЄ в боротьбі з агресією РФ, — Сибіга

00:44 Зеленский відповів на петицію Гончаренка щодо демобілізації

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла