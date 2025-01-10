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Как узнать, почему вы оказались в розыске ТЦК — объясняют юристы

10 января 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Розыск ТЦК 2025 — как узнать, по каким основаниям вас разыскивают
Работник ТЦК разговаривает с мужчиной в присутствии полиции. Фото: tulchin-rda.gov.ua
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

ТЦК и СП в Украине может подать в розыск военнообязанных мужчин, нарушивших воинский учет. В таких случаях в электронных военно-учетных документах отмечается "в розыске" или "выявлены нарушения правил воинского учета". Целью розыска является доставка нарушителя в территориальный центр для составления протокола о совершении административного правонарушения и вынесения постановления о наложении штрафа. Задержание и доставку имеют право осуществлять работники Нацполиции.

Какие именно есть основания для розыска и как военнообязанному узнать о них, объяснили специалисты юридической компании "INSEININ".

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Основания подачи военнообязанного в розыск

Юридическим основанием для обращения в полицию для розыска нарушителя является совершение военнообязанным правонарушения, которое предусмотрено ст. 210 или 210-1 КУоАП, то есть нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Среди возможных причин:

  • неявка по повестке;
  • игнорирование направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);
  • несвоевременное уточнение учетных данных;
  • уклонение от воинского учета.

 

Розыск ТЦК 2025 - как узнать, по каким основаниям вас разыскивают
Представители ВСП и полиции остановили авто для проверки. Фото: АрміяInform

Как узнать причину подачи в розыск

Как отмечают юристы, нередко военнообязанные даже не знают о причинах розыска, ведь никаких повесток они не получали или других нарушений не допускали.

Существует два основных способа получить официальную информацию о причине розыска:

  1. Обращение в районный ТЦК, который подал в розыск (там обязаны объяснить, какое именно нарушение зафиксировано);
  2. Обращение в районный отдел Национальной полиции (правоохранители владеют деталями правонарушения, указанные в обращении от ТЦК).

"Важно, что военнообязанные, которые находятся в розыске, могут быть задержаны и доставлены в районный ТЦК и СП с целью составления протокола о совершении административного правонарушения", — подчеркнули юристы.

Ранее мы рассказывали, как мужчинам сняться с розыска ТЦК.

Напомним, мы писали, сколько проходит времени прежде чем ТЦК объявляет в розыск военнообязанного.  

Также мы информировали, кого из мужчин могут задержать на улице в январе.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные розыск

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