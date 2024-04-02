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Як довго чекати на відстрочку — чи можуть за цей час мобілізувати

2 квітня 2024 20:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Скільки чекати на довідку про відстрочку та чи можуть в цей час мобілізувати
На відстрочку можна чекати місяцями. Фото: facebook.com/zt.otck
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язані скаржаться, що довго чекають довідку про відстрочку від ТЦК, інколи протягом кількох місяців. Чому відбувається така затримка й чи можуть людину в цей час мобілізувати.

Про це на каналі "Право ТВ" розповіла адвокатка Жанна Грушко.

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"Причини різні. Можливо є питання відносин з представниками ТЦК, або військовозобов'язаний надав не повний пакет документів на відстрочку, або просто загубилася заява. Все може бути. Зараз в ТЦК навантаження в тисячу разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Можу порадити використовувати механізм адвокатського запиту, на який ТЦК мають відповідати протягом п'яти робочих днів", — пояснила юристка.

З усім тим, поки людина чекає на документи про відстрочку від ТЦК, протягом цього часу теоретично його можуть мобілізувати.

"Процес оформлення відстрочки не зупиняє мобілізацію. Але у такому випадку маємо замкнуте коло. Для того, щоб чоловіка мобілізували, потрібно підписати мобілізаційну повістку. А він має можливість її не підписувати, бо є підстави для відстрочки. Зрештою, ТЦК буде потрібно питання з приводу відстрочки якось розв'язувати", — розповіла Грушко.

Раніше ми писали, чи можна отримати відстрочку від мобілізації через опіку над дітьми. Також повідомляли, хто втратить право на відстрочку згідно з новим законопроєктом.

мобілізація
відстрочка
ТЦК та СП
військовозобов'язані
адвокат

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