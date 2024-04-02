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Как долго ждать отсрочки — могут ли за это время мобилизовать

2 апреля 2024 20:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Сколько ждать справку об отсрочке и могут ли в это время мобилизовать
Отсрочку можно ждать месяцами. Фото: facebook.com/zt.otck
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные жалуются, что долго ждут справки об отсрочке от ТЦК, иногда в течение нескольких месяцев. Почему происходит такая задержка и могут ли человека в это время мобилизовать.

Об этом на канале "Право ТВ" рассказала адвокат Жанна Грушко.

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"Причины разные. Возможно есть вопросы отношений с представителями ТЦК, либо военнообязанный предоставил не полный пакет документов на отсрочку, либо просто потерялось заявление. Все может быть. Сейчас в ТЦК нагрузка в тысячу раз больше, чем до полномасштабного вторжения. Могу посоветовать использовать механизм адвокатского запроса, на который ТЦК должны отвечать в течение пяти рабочих дней", — объяснила юрист.

Тем не менее пока человек ждет документов об отсрочке от ТЦК, в течение этого времени теоретически его могут мобилизовать.

"Процесс оформления отсрочки не останавливает мобилизацию. Но в таком случае имеем замкнутый круг. Для того чтобы мужчину мобилизовали, нужно подписать мобилизационную повестку. А он имеет возможность ее не подписывать, потому что есть основания для отсрочки. В конце концов, ТЦК потребуется вопрос по поводу отсрочки как-то решать", — рассказала Грушко.

Раньше мы писали, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за опеки над детьми. Также сообщалось, кто потеряет право на отсрочку согласно новому законопроекту.

мобилизация
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные
адвокат

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