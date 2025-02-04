Повторна ВЛК для обмежено придатних 2025 — який статус можна отримати

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

В Україні чоловіків, які раніше мали статус "обмежено придатний", зобов'язали пройти повторну військово-лікарську комісію. За попередньою інформацією, це необхідно буде зробити до 5 червня 2025 року. Після медичного переогляду такі особи отримають висновок з новим статусом.

Який саме статус можуть отримати обмежено придатні особи після повторної ВЛК, пише РБК-Україна.

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Залежно від стану здоров'я, чоловіки можуть отримати один з цих висновків:

Придатний до військової служби — особа може проходити службу будь-де, залежно від навичок, спеціальності тощо; Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, логістичних, медичних, навчальних центрах та допоміжних структурах (таких осіб не можуть направити служити у бойові підрозділи); Тимчасово непридатний до проходження зборів — рішення застосовується до резервістів та військовозобов'язаних, яких можуть призвати на збори; Тимчасово непридатний до військової служби — видається військовослужбовцям, які перебувають у процесі лікування, реабілітації, або якщо визначити ступінь придатності наразі не можливо через захворювання, що прогресує; Непридатний із переоглядом через 6-12 місяців — під час воєнного стану таких осіб можуть виключити із запасу, однак з можливістю повторної медкомісії; Непридатний із виключенням з військового обліку — означає повне звільнення від військової служби.

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Важливо: приймати рішення про придатність або непридатність до військової служби, як чинних військовослужбовців, так і цивільних, має право лише військово-лікарська комісія.

Раніше ми повідомляли, чи повинні обмежено придатні проходити ВЛК без виклику ТЦК.

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