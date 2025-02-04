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Який статус отримуватимуть обмежено придатні після повторної ВЛК

4 лютого 2025 08:29
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Повторна ВЛК для обмежено придатних 2025 — який статус можна отримати
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні чоловіків, які раніше мали статус "обмежено придатний", зобов'язали пройти повторну військово-лікарську комісію. За попередньою інформацією, це необхідно буде зробити до 5 червня 2025 року. Після медичного переогляду такі особи отримають висновок з новим статусом. 

Який саме статус можуть отримати обмежено придатні особи після повторної ВЛК, пише РБК-Україна.

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Залежно від стану здоров'я, чоловіки можуть отримати один з цих висновків:

  1. Придатний до військової служби — особа може проходити службу будь-де, залежно від навичок, спеціальності тощо;
  2. Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, логістичних, медичних, навчальних центрах та допоміжних структурах (таких осіб не можуть направити служити у бойові підрозділи);
  3. Тимчасово непридатний до проходження зборів — рішення застосовується до резервістів та військовозобов'язаних, яких можуть призвати на збори;
  4. Тимчасово непридатний до військової служби — видається військовослужбовцям, які перебувають у процесі лікування, реабілітації, або якщо визначити ступінь придатності наразі не можливо через захворювання, що прогресує;
  5. Непридатний із переоглядом через 6-12 місяців — під час воєнного стану таких осіб можуть виключити із запасу, однак з можливістю повторної медкомісії;
  6. Непридатний із виключенням з військового обліку — означає повне звільнення від військової служби.

 

Повторна ВЛК для обмежено придатних — який статус можна отримати
Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Важливо: приймати рішення про придатність або непридатність до військової служби, як чинних військовослужбовців, так і цивільних, має право лише військово-лікарська комісія.

Раніше ми повідомляли, чи повинні обмежено придатні проходити ВЛК без виклику ТЦК. 

Нагадаємо, ми писали, як і коли обмежено придатні можуть отримати штраф за неявку на ВЛК.  

Також ми інформували, скільки часу на проходження ВЛК дає закон у 2025 році.

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