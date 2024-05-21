Мобілізація в Україні — хто ризикує отримати штраф на майже 60 тисяч гривень

Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото: Армія.Inform

В Україні набув чинності закон, відповідно до якого суттєво зросли штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відтепер суми штрафів можуть сягати до майже 60 тисяч гривень. Крім цього, штрафувати дозволено заочно.

Кого, за що і на які суми каратимуть, розповідаємо далі в нашому матеріалі.

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Так, перш за все, слід зауважити, що йдеться про закон №3696-IX. Він набув чинності 18 травня 2024 року.

Даний документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Зокрема, до ст. 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За які правопорушення передбачені штрафи та у якому розмірі

За порушення військового обліку:

від 3400 до 5100 грн — мирний час;

від 17 тис. до 25 500 грн — під час воєнного стану або за повторне порушення.

За порушення законодавства про оборону й мобілізацію в Україні в мирний час:

від 5100 до 8500 грн — для громадян;

від 17 до 34 тис. грн — для посадових і юридичних осіб.

За ухилення від мобілізації в Україні у воєнний час:

від 17 тис. до 25 500 грн — для громадян;

від 34 до 59 тис. — для посадових і юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Особи, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з’явилися за викликом у ТЦК, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Проте, відповідно до нововведень, усі ці штрафи не застосовуватимуться, якщо у співробітників ТЦК є доступ до державних реєстрів, з яких можна взяти інформацію про військовозобов'язаних чоловіків.

Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото: Армія.Inform

Заочний штраф за неявку до ТЦК — що це таке

Новий закон передбачає, що ТЦК зможуть виписувати штраф без складання протоколу у присутності військовозобов'язаного і без суду.

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