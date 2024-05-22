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Что грозит военнообязанным, которые не обновили данные и не оплатили штраф — в Раде объяснили

22 мая 2024 13:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Как будут наказывать военнообязанных, которые не обновили данные и не оплатили штраф - ВР
Обновление данных в ЦНАП. Фото: УНИАН
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Верховной Раде заявили, какую ответственность будут нести те граждане, кто не обновил свои данные и не оплатил штраф за нарушение мобилизационного законодательства. В таком случае военнообязанный будет считаться уклонистом и ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Об этом рассказала народный депутат Ирина Фриз для ТСН в среду, 22 мая.

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Что ожидает уклонистов, не обновивших данные и не уплативших штраф

В Верховной Раде пояснили, что ожидает тех уклонистов, которые не обновили данные и впоследствии намерены не платить штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

"Штрафы (от 17 тыс. грн до 25 тыс. 500 грн) установлены за нарушение военного учета. То есть это штрафы за необновление данных. В случае, если военнообязанный не обновил данные и не уплатил штраф, остается в "серой зоне", то он считается уклонистом и к нему применяется статья о нарушении закона о мобилизации. Это предусматривает уголовную ответственность, грозит от трех до пяти лет лишения свободы", — заявила Ирина Фриз.

Какой порядок наложения и взимания штрафов за уклонение

Парламентарии пока не могут сказать четко о том, как происходит наложение и взимание штрафов за нарушение мобилизационного законодательства. Будут ли удваиваться неуплаченные штрафы и какой срок дается для уплаты — 10, 15 дней или более — пока неизвестно.

"Если говорить откровенно — творится чехарда. Несмотря на то, что в законе вроде бы и прописано, но нет четкого понимания о порядке наложения и взимания штрафов", – рассказал ТСН один из парламентариев.

Адвокаты отмечают, что штрафы не удваиваются

"Эти штрафы устанавливаются решением суда, по протоколу ТЦК или ответственного лица. В случае неуплаты открывается исполнительное производство. Но надо понимать, что исполнительное производство – это еще дополнительные расходы — около 10% от суммы", — отметил адвокат Сергей Старенький.

По его словам, действующее законодательство предусматривает штрафы, которые удваиваются в случае неуплаты и не удваиваются. Уплата штрафа также может означать, что лицо признало совершившее правонарушение и в случае неуплаты штрафа в течение месяца государственные исполнители могут вынуждать лицо уплатить необходимую сумму.

Напомним, что в Украине изменились правила мобилизации с 18 мая текущего года. Согласно нововведениям, полномочия вручать повестки военнообязанным мужчинам получили и главы ОСББ.

Мы писали, что мужчины, имеющие бронь, тоже должны подтвердить свои военно-учетные данные так же, как и все остальные. Документы о бронировании следует взять с собой в ТЦК.

Верховная Рада
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повестки
народные депутаты
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