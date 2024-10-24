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Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

24 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація у листопаді 2024 — кого з чоловіків не можуть призвати до ЗСУ примусово
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Попри введені воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні, закон передбачає категорії громадян, яких не можна примусово призвати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть долучитися до ЗСУ виключно на добровільних засадах, підписавши контракт за власним бажанням.

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Кого можуть мобілізувати до ЗСУ виключно добровільно

Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначені такі категорії осіб, яких не можуть мобілізувати примусово: 

  • ті, хто мають право на відстрочку (до цієї категорії належать військовозобов'язані громадяни, які реалізували своє право на відстрочку, тобто належним чином її оформили);
  • особи з інвалідністю (такі особи можуть добровільно приєднатися до лав ЗСУ у разі отримання позитивного висновку ВЛК);
  • колишні військовополонені.

Варто також додати, що наразі жінки в Україні не підлягають мобілізації, проте вони також можуть долучитися до ЗСУ за власним бажанням. Перевага надається тим, хто має професію, близьку до військової спеціальності.

 

Кого можуть мобілізувати до ЗСУ виключно добровільно
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Які є нещодавні зміни до закону 

Ще в кінці вересня командування Сухопутних військ ЗСУ затвердило кілька директив, якими обмежила мобілізацію чоловіків старше 50 років та заборонила призов на військову службу чоловіків віком від 18 до 25 років. 

Крім цього, у жовтні Верховна Рада України ухвалила  законопроєкт №11379-д, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років, які були визнані обмежено придатними та мали статус військовозобов'язаних. Наразі документ направили на підпис Президенту України, після чого він офіційно набере чинності. 

Щодо чоловіків старше 50 років, то вони можуть бути мобілізованими лише за окремими мобілізаційними розпорядженнями, якщо мають дефіцитні військові спеціальності. 

 

 

Раніше ми писали, який документ необхідно мати студентам, щоб не втратити відстрочку від мобілізації. 

Нагадаємо, ми повідомляли, коли мобілізувати переселенців не мають права.

Також ми інформували, коли поліцейських на пенсії можуть мобілізувати до ЗСУ.

ТЦК та СП військовозобов'язані відстрочка мобілізація закон

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