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Как мобилизуют мужчин 50+ и куда направляют служить — в ТЦК ответили

24 октября 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — куда направляют служить мужчин 50+ лет
Военный 115 ОМБр ВСУ. Фото: 115ombr.com
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

После выхода директивы Командования Сухопутных войск ВСУ об ограничении призыва мужчин в возрасте 50-60 лет, вопрос мобилизации именно этой категории граждан встал остро.

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Когда военнообязанные мужчины 50+ лет могут быть мобилизованы, как это происходит и в каких войсках служат украинцы из этой возрастной категории, об этом подробно рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонительной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало в интервью изданию "Главред".

Какие особенности мобилизации мужчин 50+

Важно понять, что директива Командования Сухопутных войск на Оперативные Командования и ТЦК от 19.09.2024 г. № 16/2/1/21409 не запрещает мобилизацию мужчин в возрасте от 50 до 60 лет.

Она устанавливает, что такие лица могут быть призваны на военную службу только по отдельному мобилизационному распоряжению и исключительно с согласия воинских частей.

Согласие воинских частей — что это значит

Как объясняет Сергей Манукало, мужчины этой возрастной категории могут быть призваны только после письменного согласия воинской части. Это делается для того, чтобы гарантировать, что такие мобилизованные будут направлены в подразделения, не нуждающиеся в особых требованиях к физической подготовке.

Как проходит медицинская комиссия и собеседование

Как и другие военнообязанные, кандидаты 50+ лет проходят обязательную военную медицинскую комиссию, которая определяет их физическую пригодность к службе. Далее мужчины проходят собеседование в ТЦК и СП, где им даются четкие указания по возможному месту службы.

 

Какие особенности мобилизации мужчин 50+
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Куда направляют служить мужчин в возрасте от 50 до 60 лет

Важно отметить, что мужчины этой возрастной категории не будут направляться в боевые подразделения или десантно-штурмовые войска.

Их могут направить в подразделения обеспечения или в Государственную службу специального транспорта (ГССТ), которые имеют другие требования к физической подготовке. Это позволяет максимально использовать их опыт и специализацию, не перегружая их задачами, требующими интенсивной физической активности.

 

Куда направляют служить мужчин в возрасте от 50 до 60 лет
Комплектование Вооруженных Сил Украины мобилизованными. Фото: armyinform.com.ua

Какие преимущества службы в подразделениях обеспечения

Мужчины 50+ могут эффективно выполнять задачи в подразделениях обеспечения, где более важна их квалификация и опыт, чем физическая выносливость. К примеру, они могут заниматься техническим обслуживанием, логистикой, административными и вспомогательными задачами.

Как подготовиться к мобилизации

Если вы относитесь к возрастной категории 50-60 лет, следует заранее подготовиться к возможному призыву. Следует проверить состояние своего здоровья, подготовить все необходимые документы и быть готовым пройти ВВК. Если у вас есть специализированные знания или опыт в определенных областях (например, технические навыки, знания в области логистики), это может стать решающим фактором при распределении на службу.

Важно быть информированным и готовым к службе, но также понимать, что вас не направят на передовую без соответствующих условий и подготовки.

Ранее мы писали, изменились ли правила выезда за границу для мужчин в возрасте 50+ с наличием новой директивы.

Напомним, мы рассказывали, разрешат ли демобилизоваться военным возрастом 18-25 лет.

Также мы информировали, кого из военнообязанных мужчин не могут призвать на военную службу в ряды ВСУ принудительно.

ТЦК и СП военнообязанные военная служба мобилизация ВСУ возраст

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