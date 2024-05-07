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Как можно обжаловать решение ВЛК — объяснение от медофицера ВСУ

7 мая 2024 18:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как можно обжаловать решение ВЛК — объяснение от медофицера ВСУ
Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: Facebook/ООТЦК и СП
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнообязанные, которые не согласны с решением ВЛК, могут обжаловать его через ВЛК высшего уровня, или через суд. Таким образом, возможность апеллировать решение комиссии останется в обновленном законодательстве.

Об этом заявил офицер Центральной военно-врачебной комиссии Дмитрий Мирошниченко в эфире телемарафона.

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По его словам, система обжалований решения ВЛК была изменена.

"Теперь, если человека осмотрела военно-врачебная комиссия, он не согласен с этим выводом и штатная ВЛК принимает решение, что есть основания человека повторно осмотреть, потому что было что-то неучтенное или неправильно записано, то теперь такое мероприятие будет проводиться в другом учреждении здравоохранения. Не в том, в котором было принято оспариваемое постановление. Чтобы не та комиссия, которая приняла решение, снова его принимала", — сказал офицер.

Также он объяснил, каким образом ВЛК будет принимать решение о годности или непригодности к военной службе.

"Мы определили более четкие критерии для установления степени годности — от пригодной до полностью непригодной. Просмотрели расписание болезней, объяснение к нему в таблице дополнительных требований к состоянию здоровья. Просмотрели также взгляды на признание пригодности или непригодности лиц, получивших тяжелые ранения и имеющих ампутацию или отсутствие органов зрения", — рассказал Мирошниченко.

Напомним, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды, в результате отсутствия статуса "ограниченно пригодных".

В то же время, в Министерстве обороны Украины обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе, согласно изменениям в указ №402.

Украина
мобилизация
врачи
ВВК
военнообязанные

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