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В Україні з'явилися військові коменданти — хто це та які функції виконують

20 грудня 2023 01:27
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
В одній з областей України з'явилися військові коменданти — чому це необхідно
Українські військовослужбовці патрулюють місто. Фото: EPA
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

 

У Миколаївській області голів Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) призначили районними комендантами. Таким чином влада наділила їх певними важливими повноваженнями під час дії загальної мобілізації та воєнного стану.

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Така інформація з'явилася на офіційній сторінці Миколаївської обласної військової адміністрації у Facebook.

 Зазначається, що з 25 листопада 2023 року почав діяти наказ "Про встановлення заходів правового режиму воєнного стану, призначення комендантів та створення комендатур районів на території Миколаївської області".

Кого призначили військовими комендантами

У документі сказано про створення комендатур та призначення комендантів: 

  • Баштанський район — начальник районного ТЦК та СП Олег Кирильчук;
  • Вознесенський — керівник районного ТЦК та СП Сергій Самойлюк;
  • Миколаївський — начальник районного ТЦК та СП Сергій Білий;
  • Первомайський — начальник районного ТЦК та СП Зеновій Куций.

Які функції виконуватимуть військові коменданти 

У військових комендантів будуть наступні повноваження: 

  • вводити особливий режим в'їзду та виїзду;
  • обмежувати свободу пересування громадян та іноземців, а також рух транспортних засобів;
  • вводити перевірку документів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явиться новий документ — Сертифікат захисника України.

Нагадаємо, ми інформували, що на Київщині запроваджують нові методи мобілізації.

Також ми писали, що мер Івано-Франківська запропонував свій варіант мобілізації українців.

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