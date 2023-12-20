Как не стать уклонистом при смене прописки — названы сроки обращения в новый ТЦК
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, если призывник меняет место жительства, он должен в течение семи дней стать на учет в новый ТЦК по месту жительства.
Об этом заявил представитель Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире РБК-Украина.
Учет военнообязанных в ТЦК и СП
Так, при изменении места жительства военнообязанный имеет семь дней для того, чтобы стать на учет в новый ТЦК по месту жительства.
Если этого не сделать — он будет считаться уклонистом.
"То есть, не обновив свои учетные данные, не став на учет в новый территориальный центр комплектования и социальную поддержку, призывник пытается избежать мобилизации", — сказал Фитьо.
Напомним, что по словам Фитьо, повестки призывникам могут выдавать даже работники ЖЭКов и ОСМД.
Кроме того, по его словам, спортзал и ресторан — это общественные места, и раздавать там повестки законом не запрещено.
Также мы писали, что сейчас есть сильная потребность в формировании новых бригад. В общем, абсолютно все профессии на фронте востребованы и военные могут выбрать себе направление.
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