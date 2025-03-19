ВВК для ограниченно пригодных 2025 — как пройти и какие нужны документы

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине все мужчины, которые имеют статус "ограниченно пригодный к военной службе" должны пройти повторную военно-врачебную комиссию и получить новое заключение. Сделать это необходимо до 5 июня 2025 года.

Как подготовиться к повторной медкомиссии, какие документы следует обязательно иметь с собой, рассказал старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук "Суспільному".

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Как ограниченно пригодным подготовиться к ВВК

Сначала, лицо должно обратиться к своему семейному врачу, чтобы обновить свои медицинские данные в электронной системе здравоохранения. Если вы не заключали декларацию с врачом, можно обратиться в частную клинику.

Важное условие — выводы нужно подать в бумажном виде, ведь частные учреждения пока не имеют доступа к электронной системе.

Какие документы необходимы для прохождения ВВК

Перед повторным прохождением ВВК ограниченно пригодным нужно подготовить следующие документы:

Направление на ВВК — сгенерированное через приложение "Резерв+" или бумажный документ с ТЦК. Медицинская карта — с актуальными данными от семейного врача или другого медицинского учреждения. Результаты обследований — особенно, если у вас есть хронические заболевания или проблемы со здоровьем. Паспорт и военный билет — обязательно иметь оригиналы документов.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Что ждет мужчин, которые вовремя не пройдут ВВК

Представитель ТЦК объяснил, что за несвоевременное прохождение военно-врачебной комиссии лицо может быть привлечено к административной ответственности за нарушение правил военного учета. В таком случае необходимо будет уплатить штраф от 17 до 25, 5 тыс. грн.

"Поэтому я советую не откладывать, кто принял решение, а в определенное время зайти на ВВК, в определенное лечебное учреждение, где работает внештатная постоянная комиссия ВВК", — подчеркнул Тарас Гусарук.

Ранее мы писали, какой статус могут получить ограниченно пригодные после повторной ВВК.

Напомним, мы сообщали, сколько времени имеют военнообязанные мужчины для прохождения ВВК в 2025 году.

Также мы информировали, когда могут отменить решение военно-врачебной комиссии.