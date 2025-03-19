ВВК для ограниченно пригодных 2025 — как пройти и какие нужны документы

Как ограниченно пригодным пройти ВВК — подготовка и документы
В Украине все мужчины, которые имеют статус "ограниченно пригодный к военной службе" должны пройти повторную военно-врачебную комиссию и получить новое заключение. Сделать это необходимо до 5 июня 2025 года.
Как подготовиться к повторной медкомиссии, какие документы следует обязательно иметь с собой, рассказал старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук "Суспільному".
Как ограниченно пригодным подготовиться к ВВК
Сначала, лицо должно обратиться к своему семейному врачу, чтобы обновить свои медицинские данные в электронной системе здравоохранения. Если вы не заключали декларацию с врачом, можно обратиться в частную клинику.
Важное условие — выводы нужно подать в бумажном виде, ведь частные учреждения пока не имеют доступа к электронной системе.
Какие документы необходимы для прохождения ВВК
Перед повторным прохождением ВВК ограниченно пригодным нужно подготовить следующие документы:
- Направление на ВВК — сгенерированное через приложение "Резерв+" или бумажный документ с ТЦК.
- Медицинская карта — с актуальными данными от семейного врача или другого медицинского учреждения.
- Результаты обследований — особенно, если у вас есть хронические заболевания или проблемы со здоровьем.
- Паспорт и военный билет — обязательно иметь оригиналы документов.
Что ждет мужчин, которые вовремя не пройдут ВВК
Представитель ТЦК объяснил, что за несвоевременное прохождение военно-врачебной комиссии лицо может быть привлечено к административной ответственности за нарушение правил военного учета. В таком случае необходимо будет уплатить штраф от 17 до 25, 5 тыс. грн.
"Поэтому я советую не откладывать, кто принял решение, а в определенное время зайти на ВВК, в определенное лечебное учреждение, где работает внештатная постоянная комиссия ВВК", — подчеркнул Тарас Гусарук.
Ранее мы писали, какой статус могут получить ограниченно пригодные после повторной ВВК.
Напомним, мы сообщали, сколько времени имеют военнообязанные мужчины для прохождения ВВК в 2025 году.
Также мы информировали, когда могут отменить решение военно-врачебной комиссии.
Читайте Новини.LIVE!