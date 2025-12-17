Вимога пройти позапланову ВЛК - як оскаржити незаконну вимогу

Лікар військово-лікарської комісії. Фото: Міноборони

Регіональна ВЛК не має права вимагати від громадянина пройти позапланову військово-лікарську комісію до моменту завершення річного терміну. Таку вимогу громадянин має право оскаржити у вищих інстанціях.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Реклама

Читайте також:

Неправомірність вимоги регіональної ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який у лютому 2025 року пройшов районну ВЛК і був визнаний непридатним до військової служби.

Але, пояснив чоловік, регіональна ВЛК довгий час не ухвалювала рішення щодо його персони, а тепер вимагає позачергово пройти районну ВЛК ще раз.

Громадянин поцікавився, чи законною є така вимога — і як її оскаржити.

Юрист Сергій Богун, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що регламентація строків проходження ВЛК та оформлення документів визначена Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402.

"Такі дії комісії неправомірні. Ви маєте право на офіційне звернення", — підкреслив юрист.

Як оскаржити вимогу пройти позапланову ВЛК

Богун пояснив, як саме це можна зробити.

"Подайте письмовий запит (або адвокатський запит) до ВЛК, яка вас оглядала, та до відповідної регіональної ВЛК із вимогою надати інформацію про поточний статус ваших документів та обґрунтувати причини затримки розгляду. Зареєструйте своє звернення", — порадив юрист.

Якщо у регіональній ВЛК не відреагували на цей запит, громадянин має право подати скаргу до центральної ВЛК чи звернутися у військову прокуратуру.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити неправомірне, на думку військовозобов’язаного, рішення ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як правильно подати скаргу у ситуації, коли ВЛК затримує рішення.