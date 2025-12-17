Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Як оскаржити неправомірну вимогу пройти ВЛК

Як оскаржити неправомірну вимогу пройти ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 12:20
Вимога пройти позапланову ВЛК - як оскаржити незаконну вимогу
Лікар військово-лікарської комісії. Фото: Міноборони

Регіональна ВЛК не має права вимагати від громадянина пройти позапланову військово-лікарську комісію до моменту завершення річного терміну. Таку вимогу громадянин має право оскаржити у вищих інстанціях.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Реклама
Читайте також:

Неправомірність вимоги регіональної ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який у лютому 2025 року пройшов районну ВЛК і був визнаний непридатним до військової служби.

Але, пояснив чоловік, регіональна ВЛК довгий час не ухвалювала рішення щодо його персони, а тепер вимагає позачергово пройти районну ВЛК ще раз.

Громадянин поцікавився, чи законною є така вимога — і як її оскаржити.

Юрист Сергій Богун, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що регламентація строків проходження ВЛК та оформлення документів визначена Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402.

"Такі дії комісії неправомірні. Ви маєте право на офіційне звернення", — підкреслив юрист.

Як оскаржити вимогу пройти позапланову ВЛК

Богун пояснив, як саме це можна зробити.

"Подайте письмовий запит (або адвокатський запит) до ВЛК, яка вас оглядала, та до відповідної регіональної ВЛК із вимогою надати інформацію про поточний статус ваших документів та обґрунтувати причини затримки розгляду. Зареєструйте своє звернення", — порадив юрист.

Якщо у регіональній ВЛК не відреагували на цей запит, громадянин має право подати скаргу до центральної ВЛК чи звернутися у військову прокуратуру.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити неправомірне, на думку військовозобов’язаного, рішення ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як правильно подати скаргу у ситуації, коли ВЛК затримує рішення.

скарги ВЛК військовозобов'язані військова служба оскарження
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації