Требование пройти внеплановую ВВК - как обжаловать незаконное требование

Региональная ВВК не имеет права требовать от гражданина пройти внеплановую военно-врачебную комиссию до момента завершения годового срока. Такое требование гражданин имеет право обжаловать в вышестоящих инстанциях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

Неправомерность требования региональной ВВК

К юристам обратился гражданин, который в феврале 2025 года прошел районную ВВК и был признан непригодным к военной службе.

Но, пояснил мужчина, региональная ВВК долгое время не принимала решение относительно его персоны, а теперь требует вне очереди пройти районную ВВК еще раз.

Гражданин поинтересовался, законно ли такое требование — и как его обжаловать.

Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, отметил, что регламентация сроков прохождения ВВК и оформления документов определена Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Приказом Министра обороны Украины от 14.08.2008 № 402.

"Такие действия комиссии неправомерны. Вы имеете право на официальное обращение", — подчеркнул юрист.

Как обжаловать требование пройти внеплановую ВВК

Богун объяснил, как именно это можно сделать.

"Подайте письменный запрос (или адвокатский запрос) в ВВК, которая вас осматривала, и в соответствующую региональную ВВК с требованием предоставить информацию о текущем статусе ваших документов и обосновать причины задержки рассмотрения. Зарегистрируйте свое обращение", — посоветовал юрист.

Если в региональной ВВК не отреагировали на этот запрос, гражданин имеет право подать жалобу в центральную ВВК или обратиться в военную прокуратуру.

