Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Как обжаловать неправомерное требование пройти ВВК

Как обжаловать неправомерное требование пройти ВВК

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 12:20
Требование пройти внеплановую ВВК - как обжаловать незаконное требование
Врач военно-врачебной комиссии. Фото: Минобороны

Региональная ВВК не имеет права требовать от гражданина пройти внеплановую военно-врачебную комиссию до момента завершения годового срока. Такое требование гражданин имеет право обжаловать в вышестоящих инстанциях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

Реклама
Читайте также:

Неправомерность требования региональной ВВК

К юристам обратился гражданин, который в феврале 2025 года прошел районную ВВК и был признан непригодным к военной службе.

Но, пояснил мужчина, региональная ВВК долгое время не принимала решение относительно его персоны, а теперь требует вне очереди пройти районную ВВК еще раз.

Гражданин поинтересовался, законно ли такое требование — и как его обжаловать.

Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, отметил, что регламентация сроков прохождения ВВК и оформления документов определена Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Приказом Министра обороны Украины от 14.08.2008 № 402.

"Такие действия комиссии неправомерны. Вы имеете право на официальное обращение", — подчеркнул юрист.

Как обжаловать требование пройти внеплановую ВВК

Богун объяснил, как именно это можно сделать.

"Подайте письменный запрос (или адвокатский запрос) в ВВК, которая вас осматривала, и в соответствующую региональную ВВК с требованием предоставить информацию о текущем статусе ваших документов и обосновать причины задержки рассмотрения. Зарегистрируйте свое обращение", — посоветовал юрист.

Если в региональной ВВК не отреагировали на этот запрос, гражданин имеет право подать жалобу в центральную ВВК или обратиться в военную прокуратуру.

Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать неправомерное, по мнению военнообязанного, решение ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, как правильно подать жалобу в ситуации, когда ВВК задерживает решение.

жалобы ВВК военнообязанные военная служба обжалование
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации