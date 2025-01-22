Мобилизация в Украине 2025 — при каких условиях учитель может получить отсрочку

Учитель математики объясняет пример детям. Фото: freepik.com

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации право на отсрочку от призыва имеют работники педагогической сферы. Однако они должны соответствовать определенным условиям.

Как оформить отсрочку от мобилизации учителям, объяснил юрист Ярослав Турчин на портале "Юристи.UA".

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Так, по словам правоведа, работники педагогической сферы имеют право быть освобожденными от мобилизации в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Школьным учителям, чтобы получить право оформить отсрочку, необходимо соответствовать следующим двум условиям:

Занятость не менее чем на 0,75 ставки; Образовательное учреждение должно быть основным местом работы.

Если речь идет о научных и научно-педагогических работниках вузов и колледжей, научных учреждений и организаций, то они должны соответствовать следующим условиям:

Наличие ученой степени; Ставка не менее 0,75 по основному месту работы.

Мужчина оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Какие необходимо подать документы для оформления отсрочки

Юрист отметил, что исчерпывающий перечень документов содержит постановление Кабинета Министров Украины №560. Для учителей это такие документы:

Паспорт гражданина Украины; Идентификационный код; Военно-учетный документ; Справка учебного заведения или научного учреждения (организации) о занимаемой должности по основному месту работы; Справка о размере доли ставки при оплате труда; Диплом о научной степени.

Также необходимо будет вместе с документами подать заявление на имя руководителя ТЦК СП с просьбой предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

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