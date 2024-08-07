Військовий квиток - процедура оформлення військового квитка

Український військовий квиток. Фото: УНІАН

Для того, аби отримати військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, громадянин України, який досяг 25-річного віку, має звернутися до ТЦК. Там його мають направити на військово-лікарську комісію.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Військовозобов’язані громадяни України, які досягли 25-річного віку, мають отримати військово-обліковий документ — або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Для цього, наголосив адвокат Юрій Айвазян, громадянину потрібно звернутися до територіального центру комплектування, де він перебував на обліку як призовник.

Чи треба проходити ВЛК

Також правники наголосили, що після звернення до ТЦК військовозобов’язаний муситиме пройти військово-лікарську комісію.

Це потрібно для того, аби визначити стан здоров’я громадянина і, відповідно, відношення до військової служби.

Нагадаємо, що раніше ми інформували, чи є в Україні дійсним військовий квиток радянського зразка.

Додамо, ми також писали про те, що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка.