Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як отримати військовий квиток — пояснення юристів arrow

Як отримати військовий квиток — пояснення юристів

7 серпня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий квиток - процедура оформлення військового квитка
Український військовий квиток. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби отримати військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, громадянин України, який досяг 25-річного віку, має звернутися до ТЦК. Там його мають направити на військово-лікарську комісію.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Військові документи для українців

Військовозобов’язані громадяни України, які досягли 25-річного віку, мають отримати військово-обліковий документ — або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Для цього, наголосив адвокат Юрій Айвазян, громадянину потрібно звернутися до територіального центру комплектування, де він перебував на обліку як призовник.

Чи треба проходити ВЛК

Також правники наголосили, що після звернення до ТЦК військовозобов’язаний муситиме пройти військово-лікарську комісію.

Це потрібно для того, аби визначити стан здоров’я громадянина і, відповідно, відношення до військової служби.

Нагадаємо, що раніше ми інформували, чи є в Україні дійсним військовий квиток радянського зразка.

Додамо, ми також писали про те, що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка.

військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані посвідчення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 У Миколаєві залицяльник скоригував ракетний удар по будинку жінки — що вирішив суд

01:26 Скандал з медалями — чому бігунці з Кенії повернули "срібло", а італійка втратила "бронзу"

Термінова новина

01:05 У Сумах прогриміли вибухи — що відомо про атаку на місто

00:50 У Маріуполі щотижня помирає кілька сотень людей, — радник мера Андрющенко

00:32 Україна прорвалась у фінал з веслування — медальний залік одинадцятого дня Олімпіади

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

00:30 Як отримати військовий квиток — пояснення юристів

00:27 В Запоріжжі викрили шахрая, який збирав гроші на підтримку сім'ї загиблих від обстрілу співачок

00:08 Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію

6 серпня 2024

23:55 У Курській області п'яні російські військові влаштували стрілянину — перехоплення ГУР

23:53 Військовий, який служив на фронті, не отримував грошових виплат — як його захистив суд

01:32 У Миколаєві залицяльник скоригував ракетний удар по будинку жінки — що вирішив суд

01:26 Скандал з медалями — чому бігунці з Кенії повернули "срібло", а італійка втратила "бронзу"

Термінова новина

01:05 У Сумах прогриміли вибухи — що відомо про атаку на місто

00:50 У Маріуполі щотижня помирає кілька сотень людей, — радник мера Андрющенко

00:32 Україна прорвалась у фінал з веслування — медальний залік одинадцятого дня Олімпіади

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

00:30 Як отримати військовий квиток — пояснення юристів

00:27 В Запоріжжі викрили шахрая, який збирав гроші на підтримку сім'ї загиблих від обстрілу співачок

00:08 Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію

6 серпня 2024

23:55 У Курській області п'яні російські військові влаштували стрілянину — перехоплення ГУР

23:53 Військовий, який служив на фронті, не отримував грошових виплат — як його захистив суд

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині