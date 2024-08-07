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Как получить военный билет — объяснение юристов

7 августа 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный билет – процедура оформления военного билета
Украинский военный билет. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того чтобы получить военный билет или временное удостоверение военнообязанного, гражданин Украины, достигший 25-летнего возраста, должен обратиться в ТЦК. Там его должны направить на военно-врачебную комиссию.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Военнообязанные граждане Украины, достигшие 25-летнего возраста, должны получить военно-учетный документ — либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного.

Для этого, отметил адвокат Юрий Айвазян, гражданину следует обратиться в территориальный центр комплектования, где он состоял на учете как призывник.

Нужно ли проходить ВВК

Также юристы подчеркнули, что после обращения в ТЦК военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию.

Это нужно для того, чтобы определить состояние здоровья гражданина и соответственно отношение к военной службе.

Напомним, что ранее мы информировали, действительно ли в Украине военный билет советского образца.

Добавим, мы также писали о том, что украинские мужчины не могут сделать без военного билета.

военный билет ТЦК и СП военнообязанные удостоверение

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