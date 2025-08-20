Контракт із ЗСУ після звільнення - як та коли можна підписати

Українські військовослужбовиці. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці, які були з певних причин звільнені з військової служби, мають право на повернення до Збройних сил України. Вони також можуть обрати, у стару військову частину потрапити чи нову.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Повернення на військову службу

До юристів звернувся громадянка, яка раніше звільнилася з лав Збройних сил України через вагітність.

Жінка, яка зазначила, що ця причина вже втратила актуальність, поцікавилася, чи може вона повернутися до армії, уклавши новий контракт.

"Так, звісно, можете. Не бачу для того жодних перепон, Ви були звільненні у запас та є військовозобов’язаною", — пояснив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Такий варіант підтвердив і юрист Дмитро Мурач, наголосивши, що для цього треба пройти військово-лікарську комісію.

"Так, якщо обставини, які були підставою для звільнення з резерву через вагітність, втратили актуальність, і висновок ВЛК підтверджує придатність до військової служби, то ви можете бути мобілізовані або укласти новий контракт", — підкреслив Мурач.

Як саме відбувається повернення у ЗСУ

Дмитро Мурач пояснив, як оформити повернення до Збройних сил України і чи можна потрапити до старої військової частини.

"Можете або одразу туди подавати документи або ж поновитися у старій частині і далі подати рапорт на переведення до нової частини, додавши згоду командира та інші необхідні документи", — зазначив юрист.

Таким чином, підписуючи новий контракт, військовослужбовець (військовослужбовиця) може навіть обрати місце служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які причини для звільнення із ЗСУ є доступними тільки жінкам.

Додамо, ми повідомляли про те, які причини для звільнення із ЗСУ в 2025 році є чинними для усіх військовослужбовців.