Контракт с ВСУ после увольнения - как и когда можно подписать

Украинские военнослужащие. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащие, которые были по определенным причинам уволены с военной службы, имеют право на возвращение в Вооруженные силы Украины. Они также могут выбрать, в старую воинскую часть попасть или новую.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Возвращение на военную службу

К юристам обратилась гражданка, которая ранее уволилась из рядов Вооруженных сил Украины из-за беременности.

Женщина, которая отметила, что эта причина уже потеряла актуальность, поинтересовалась, может ли она вернуться в армию, заключив новый контракт.

"Да, конечно, можете. Не вижу для этого никаких преград, Вы были уволены в запас и являетесь военнообязанной", — пояснил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Такой вариант подтвердил и юрист Дмитрий Мурач, отметив, что для этого надо пройти военно-врачебную комиссию.

"Так, если обстоятельства, которые были основанием для увольнения из резерва из-за беременности, потеряли актуальность, и заключение ВВК подтверждает пригодность к военной службе, то вы можете быть мобилизованы или заключить новый контракт", — подчеркнул Мурач.

Как именно происходит возвращение в ВСУ

Дмитрий Мурач объяснил, как оформить возвращение в Вооруженные силы Украины и можно ли попасть в старую воинскую часть.

"Можете или сразу туда подавать документы или же восстановиться в старой части и дальше подать рапорт на перевод в новую часть, добавив согласие командира и другие необходимые документы", — отметил юрист.

Таким образом, подписывая новый контракт, военнослужащий (военнослужащая) может даже выбрать место службы.

