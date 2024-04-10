Отсрочка от мобилизации 2024 — как составить правильное заявление на получение

Обновление военно-учетных данных в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию украинским законодательством, предусмотрены категории военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Но, чтобы ее получить, необходимо собрать определенный пакет документов и правильно написать заявление.

Как правильно написать заявление на получение отсрочки и как оно должно выглядеть, пишет издание Факты ICTV.

Читайте также:

Так, для получения отсрочки от мобилизации необходимо самостоятельно представить соответствующие документы ТЦК и СП по месту своего учета. Это можно сделать, придя лично или отправив ценное письмо с бумагами по почте.

Один из важных документов — нотариально заверенное заявление, где указывается причина, дающая право на отсрочку. Оно составляется в произвольной форме, однако должно быть надлежащим образом обосновано со ссылкой на законодательство и добавлением подтверждающих документов и справок.

Конечно, в зависимости от основания для отсрочки, прилагаемые к заявлению документы могут быть разными.

Образец заявления на отсрочку от призыва в ряды ВСУ во время всеобщей мобилизации:

Также добавим, что после написания заявления необходимо выполнить следующие шаги:

собрать все необходимые документы, подтверждающие право получения отсрочки, и заверить их нотариально;

зарегистрировать заявление при подаче в ТЦК и СП (на экземпляре должны поставить штамп с входным номером и датой подачи заявления). Также ее можно направить по почте ценным письмом по адресу ТЦК;

ожидать рассмотрения документов и принятия решения.

Отсрочка предоставляется на срок, который зависит от обстоятельств, что ее обусловили.

Ранее сообщалось, что введены новые правила поведения работников ТЦК и СП при вручении повесток.

Напомним, мы писали, какое распространенное требование ТЦК противоречит закону.

Также мы информировали, в электронный реестр военнообязанных планируют добавить всех граждан, включая женщин.