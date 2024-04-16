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Як прийнятий закон про мобілізацію змінить життя українців — у ЗСУ відповіли

16 квітня 2024 18:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Ухвалено закон про мобілізацію 2024 — у ЗСУ відповіли, до яких змін готуватися
Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: КОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. А вже у вівторок, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав документ. Закон набере чинності вже через місяць із наступного дня після його опублікування в офіційному виданні парламенту "Голос України". 

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі 24 Каналу розповів, до яких змін готуватися українцям та як закон змінить взаємодію між органами влади, громадянами та Збройними силами.

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Ухвалено закон про мобілізацію 2024 — у ЗСУ відповіли, до яких змін готуватися
Іван Тимочко. Фото: espreso.tv

Так, на думку військовослужбовця, закон більше про регулювання зобов'язань, повноважень. Тож, коли він набере чинності, мобілізація стане ефективнішою. Крім цього, він упевнений, що і взаємодія всіх органів влади, цивільного населення, потенційних мобілізованих, ЗСУ стане набагато кращою.

Адже, документ чітко визначатиме повноваження військових, органів місцевого самоврядування, роботодавців, поліції тощо. 

Тимочко підкреслив, що з прийняттям закону нарешті спала напруженість, оскільки тепер кожен знає свої права та обов'язки. 

"Ми тепер знаємо, що спекуляції, маніпуляції, фінансовий відкуп чи інші моменти знімаються. Громадяни будуть мати чіткі правила, обов'язки. Нарешті ми зуміємо провести злагодження, щоб вся країна нарешті запрацювала на мобілізаційні процеси, на оборону країни", — сказав Іван Тимочко.

Раніше ми писали, що потрібно знати військовозобов'язаним українцям, щоб їх не визнали ухилянтами. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що на військовозобов'язаних українців чекають нові обов'язки

Також ми інформували, що зобов'язані робити працівники ТЦК перед врученням повістки.

війна
закон
ЗСУ
мобілізація
військовозобов'язані

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