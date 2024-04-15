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На військовозобов'язаних українців чекають нові обов'язки — що зміниться

15 квітня 2024 23:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація за новим законом — військовозобов'язані матимуть нові обов'язки
Військовозобов'язаний чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: КОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. Цей документ вносить чимало змін у процес призову на військову службу на військового обліку. Зокрема, на військовозобов'язаних українців чекають нові обов'язки.

Які саме нові обов'язки з'являться у військовозобов'язаних осіб, повідомляє ТСН.ua.

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Так, відповідно до тексту законопроєкту №10449, у військовозобовʼязаних громадян України будуть такі обов'язки: 

  • уточнити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП або ЦНАП, або в електронному кабінеті військовозобовʼязаного;
  • пройти військово-лікарську комісію;
  • обов'язково носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану.

Варто зауважити, що відповідно до даного законопроєкту, всі військовозобов'язані, які досі не уточнили свої дані в ТЦК, мають зробити це впродовж 60 днів після чергового указу президента про продовження мобілізації. 

Раніше ми писали, що зобов'язані робити працівники ТЦК перед врученням повістки.

Нагадаємо, ми повідомляли, як оновити дані без візиту в ТЦК. 

Також ми інформували, коли обмежено придатних українців викликатимуть на повторний медогляд.

війна
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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