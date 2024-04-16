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Как принятый закон о мобилизации изменит жизнь украинцев — в ВСУ ответили

16 апреля 2024 18:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Принят закон о мобилизации 2024 — в ВСУ ответили, к каким изменениям готовиться
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: КОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации. А уже во вторник, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал документ. Закон вступит в силу уже через месяц со следующего дня после его опубликования в официальном издании парламента "Голос Украины".

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии 24 Каналу рассказал, к каким изменениям готовиться украинцам и как закон изменит взаимодействие между органами власти, гражданами и Вооруженными силами.

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Принят закон о мобилизации 2024 — в ВСУ ответили, к каким изменениям готовиться
Иван Тимочко. Фото: espreso.tv

Так, по мнению военнослужащего, закон больше о регулировании обязательств, полномочий. Поэтому, когда он вступит в силу, мобилизация станет более эффективной. Кроме этого, он уверен, что и взаимодействие всех органов власти, гражданского населения, потенциальных мобилизованных, ВСУ станет гораздо лучше.

Ведь документ будет четко определять полномочия военных, органов местного самоуправления, работодателей, полиции и т.д.

Тимочко подчеркнул, что с принятием закона наконец-то спала напряженность, поскольку теперь каждый знает свои права и обязанности.

"Мы теперь знаем, что спекуляции, манипуляции, финансовый откуп или другие моменты снимаются. Граждане будут иметь четкие правила, обязанности. Наконец-то мы сумеем провести согласование, чтобы вся страна наконец-то заработала на мобилизационные процессы, на оборону страны", — сказал Иван Тимочко.

Ранее мы писали, что нужно знать военнообязанным украинцам, чтобы их не признали уклонистами.

Напомним, мы сообщали, что военнообязанных украинцев ждут новые обязанности.

Также мы информировали, что должны делать работники ТЦК перед вручением повестки.

война
закон
ВСУ
мобилизация
военнообязанные

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