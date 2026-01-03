Отсрочка для учителей - продление отсрочки, нюансы и детали

Учитель на уроке. Фото: ПОГА

Продление отсрочки для учителей должен инициировать руководитель соответствующего учебного заведения. Именно после этого подтверждения учителю могут автоматически продлить отсрочку на соответствующий срок.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Кто инициирует продление отсрочки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, автоматизирован ли процесс предоставления отсрочки для учителей.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с этой категорией, отметил, что начинается процесс с того, что руководитель учебного заведения через соответствующую интегрированную систему ПАК АИКОМ самостоятельно подтверждает наличие условий для отсрочки педагогического работника в соответствии со ст. 23 Закона Украины от 21.10.1993 №3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Нажатие отметки означает, что директор учреждения общего среднего образования подтверждает соответствие педагогического работника требованиям законодательства", — подчеркнул юрист.

Основные критерии для педагога

Айвазян напомнил, каковы эти критерии соответствия.

Таких критериев существует три:

работник является педагогическим работником учреждения общего среднего образования;

он трудоустроен в заведении по основному месту работы;

а также имеет педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.

"После этого подтверждения педагогический работник автоматически включается в соответствующий реестр Минобороны для возобновления отсрочки", — резюмировал адвокат.

