Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Как продолжается отсрочка для учителей

Как продолжается отсрочка для учителей

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 20:00
Отсрочка для учителей - продление отсрочки, нюансы и детали
Учитель на уроке. Фото: ПОГА

Продление отсрочки для учителей должен инициировать руководитель соответствующего учебного заведения. Именно после этого подтверждения учителю могут автоматически продлить отсрочку на соответствующий срок.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Кто инициирует продление отсрочки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, автоматизирован ли процесс предоставления отсрочки для учителей.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с этой категорией, отметил, что начинается процесс с того, что руководитель учебного заведения через соответствующую интегрированную систему ПАК АИКОМ самостоятельно подтверждает наличие условий для отсрочки педагогического работника в соответствии со ст. 23 Закона Украины от 21.10.1993 №3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Нажатие отметки означает, что директор учреждения общего среднего образования подтверждает соответствие педагогического работника требованиям законодательства", — подчеркнул юрист.

Основные критерии для педагога

Айвазян напомнил, каковы эти критерии соответствия.

Таких критериев существует три:

  • работник является педагогическим работником учреждения общего среднего образования;
  • он трудоустроен в заведении по основному месту работы;
  • а также имеет педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.

"После этого подтверждения педагогический работник автоматически включается в соответствующий реестр Минобороны для возобновления отсрочки", — резюмировал адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из школьных работников, кроме учителей, имеет право на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, получит ли отсрочку учитель, который работает в школе по совмещению.

учителя школы мобилизация отсрочка директор школы
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации