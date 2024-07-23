Призов умовно засуджених громадян в особливий період, особливості

Українські засуджені. Фото: "Суспільне"

В Україні у особливий період можуть бути мобілізовані військовозобов’язані громадяни, які були засуджені, зокрема, з умовним терміном. Цих громадян мобілізують за рішення Генштабу ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація засуджених

В Україні продовжується загальна мобілізація, до якої залучаються усі військовозобов’язані громадяни нашої держави.

Частина цих громадян була засуджена чи має умовні терміни покарання. Юристи пояснили, чи можуть призвати таких військовозобов’язаних.

На яких умовах їх можна призвати

Юрій Айвазян зауважив, що, згідно із новим законом про мобілізацію, в особливий період можуть бути призвані до лав ЗСУ особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, тяжкого злочину, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Такі особи мобілізуються згідно із рішенням Генерального штабу Збройних сил, відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької, в Україні можна мобілізувати ще близько 27 тисяч засуджених. Наразі у в'язницях утримуються близько 42 тисяч осіб.

Раніше командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів, до яких наслідків може призвести мобілізація ув'язнених. На його думку, випадків самовільного залишення частини та дезертирства уникнути не вдасться.